Ljubljanski hokejisti še naprej meljejo vse pred seboj

Innsbruck, 26. 09. 2025 23.03 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 5. kroga lige ICE v gosteh premagali Innsbruck z 9:3. Ljubljanski hokejisti so odličen začetek sezone podaljšali na pet tekem in dosegli še peto zmago ter ostajajo na vrhu lestvice regionalnega tekmovanja.

Le ena tekma se je zanje končala s tesnim slavjem za gol, ko so po preobratu po podaljšku na prvem gostovanju premagali Gradec.

Tokrat so odigrali v slogu preostalih dosedanjih tekem, ko je bila na koncu ob zmagi vselej tudi visoka razlika v golih. Proti Innsbrucku so imeli le eno nekoliko slabše obdobje, ko je domača zasedba v manj kot minuti dosegla dva gola in znižala na 3:4. A so vse nadoknadili z zelo učinkovito zadnjo tretjino, ko so tekmecem nasuli kar pet golov.

Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg
Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg FOTO: Luka Kotnik

Razen nekaj minut v drugi tretjini je bilo vse v znamenju zmajev. Ti so silovito pritisnili že na začetku in si, še preden so se gostitelji dobro zavedli, priigrali tri gole naskoka, potem ko je Marly Quince dosegel dva gola v prvih šestih minutah, enega je dodal še Jaka Sodja.

Innsbruck se je z golom ob igralcu več ob koncu prvega dela ter z dobro drugo tretjino še približal, a so zmaji odgovorili na začetku tretje. Takrat je zvezdniška okrepitev nove sezone Zach Boychuk po protinapadu zadel z igralcem manj, za piko na i popolnemu večeru pa so gostje sedmi in osmi gol dosegli v razmaku le 14 sekund. Ob koncu tekme je prav Boychuk končal učinkovit strelski večer Ljubljančanov, ki so tako po le petih tekmah že pri 34 doseženih zadetkih.

Dva gola je danes poleg Quinca in Boychuka dosegel še Evan Polei. Naslednji dvoboj čaka Ljubljančane v nedeljo, ko bo v Tivoliju gostovala madžarska ekipa Fehervar.

