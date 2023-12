Ljubljanski hokejisti tokrat nemočni proti Vorarlbergu

Ljubljančani so v petek na gostovanju pri Innsbrucku slavili s 3:0, a jih je danes čakal že nov sosedski obračun na lestvici, saj so gostovali še pri Vorarlbergu. Za tekmece tokrat niso našli rešitve, prav tako pa je avstrijska zasedba Olimpijo zdaj prehitela na devetem mestu lestvice regionalnega tekmovanja in ima dve točki več.

V prvi tretjini so zmaji še držali stik z domačini, čeprav so si slednji ustvarili nekaj več priložnosti. Eno izmed teh so izkoristili tik ob koncu tretjine, ko je igro z igralcem več na ledu v zadetek pretvoril Kevin Macierzynski. V drugi tretjini so hokejisti Vorarlberga stopili na plin in povsem nadigrali slovensko zasedbo (streli na gol 20:9), hitro je nov "powerplay" pionirjev izkoristil Julian Metzler. Na 3:0 je v 37. minuti povišal Nick Pastujov.