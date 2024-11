Ljubljanski hokejisti tudi v 11. niso premagali Linza

Ljubljanski hokejisti so sredi tedna gostovali pri drugouvrščenem Bolzanu in iztržili točko za poraz po kazenskih strelih. Danes so imeli novo zahtevno nalogo, v goste je prišel Linz, ki ga zeleno-beli niso premagali že na zadnjih desetih tekmah. Na koncu se ta razmerja niso spremenila, le niz neuspehov je zdaj daljši za eno tekmo.

Linz, tudi s slovenskima igralcema Luko Mavrom in Kenom Ograjenškom, se je hitro pokazal za trdega in neugodnega tekmeca. Gostje so imeli terensko premoč in več strelov proti vratom, a povsem brez priložnosti niso bili niti domači.

So pa morali Ljubljančani že hitro loviti zaostanek, saj so Lukaša Horaka gostje premagali v osmi minuti. V nadaljevanju so bili domači, ki so spet igrali oslabljeni (med drugimi je zaradi poškodbe na prejšnji tekmi spet manjkal Kale Kerbashian) blizu izenačenju. A strela Marcela Mahkovca in Alexandra Lavoieja sta bila nekoliko nenatančna, Miha Zajc pa je zadel okvir gola.