Italija prva 'postaja' ljubljanskih hokejistov na evropski poti

Z opravljenim v zadnjih tednih je bil zadovoljen tudi trener zmajev Gregor Polončič , ki je po začetku sezone zamenjal Jureta Vnuka . "Občutek je dober predvsem zaradi dobre igre v Asiagu. Bila je težka tekma, ki smo jo obrnili v svojo korist. Fantje so imeli zasluženo dva dneva počitka. Samo dvigujemo raven igre s podrobnostmi, ki smo jih pripravili za tekmo z Rittnom,"je povedal ljubljanski strateg, ki težav s poškodbami igralcev nima.

"Pričakujem zelo izenačen turnir. Gre za dobre ekipe. Tista, ki bo najbolj disciplinirana, ki bo naredila najmanj napak, se bo veselila. Smo zelo dobro pripravljeni. Cilj je, da se uvrstimo naprej. Drugega cilja ni. To je bilo povedano na startu sezone. Za to smo garali od prvega srečanja naprej," pravi kapetan Aleš Mušič .

Hokejisti SŽ Olimpije so si nastop v celinskem pokalu zagotovili z osvojitvijo naslova državnega prvaka. Ljubljančane pot na turnir 2. kroga vodi v Italijo, turnir bo v Rittnu, pri tekmecu iz Alpske lige. V letošnji sezoni sta se tekmeca že enkrat pomerila, konec septembra je v Tivoliju po preobratu in zaostanku zmagala Olimpija s 3:2. Glavni cilj Ljubljančanov je uvrstitev v naslednji krog celinskega pokala.

Ljubljanski hokejisti se po več letih premora vračajo na evropsko hokejsko "sceno." V preteklosti so zmaji že precej uspešno nastopali v tem tekmovanju, ki je bilo dolgo vrsto let edino mednarodno, kjer so se lahko merila najboljša evropska moštva. V zadnjih letih je v ospredju zanimanja hokejska Liga prvakov (CHL), celinski pokal pa ostaja zanimivo tekmovanje za ostala moštva. Privlačnost celinskega pokala je tudi dejstvo, da si bo zmagovalec tega tekmovanja prislužil mesto v Ligi prvakov za naslednjo sezono.

Hokejisti bodo v Rittnu igrali v skupini D drugega kroga tega drugoligaškega evropskega klubskega tekmovanja. Samo prvo mesto vodi naprej, na turnir tretjega kroga. Ta bo na sporedu med 15. in 17. novembrom, zmagovalec iz Rittna se bo pridružil skupini v Vojensu, kjer so že domači klub, britanski Nottingham in francoski Amiens.

Drugi turnir tretjega kroga bo novembra v Krakovu, poleg domače Cracovie so tam že Beibaris Atirau iz Kazahstana in beloruski Neman Grodno, zadnji udeleženec bo znan ta konec tedna po končanem turnirju drugega kroga v ukrajinskem Brovariju, kjer bodo igrali domači Donbas, Mogo Riga iz Latvije, Corona Brasov iz Romunije ter beograjska Crvena zvezda. Zaključni turnir bo med 10. in 12. januarjem naslednje leto, nanj pa se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi z obeh turnirjev tretjega kroga.