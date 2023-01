Ljubljanski zmaji nemočni proti bikom iz Salzburga

SŽ Olimpija v ligi ICEHL nikakor ne najde prave forme. Na prvi tekmi po odstopu trenerja Mitje Šivica so ljubljanski zmaji v domači Hali Tivoli s 5:1 izgubili proti hokejistom Red Bull Salzburga in tako ostajajo na predzadnjem mestu lestvice.

Neuspešna serija ljubljanskih hokejistov se nadaljuje, v zadnjih 14 tekmah so zmagali le enkrat in so vse dlje od uvrstitve v končnico. Črnega niza ni prekinila niti poteza trenerja Mitje Šivica, ki je pred začetkom dvoboja odtopil, ker naj bi spoznal, da ekipi ne more več pomagati. Vprašanje pred tekmo je bilo, kako bodo na to reagirali igralci, ki jih je vodil Šivičev pomočnik Matic Kralj. Trdili so, da imajo pravo energijo, toda ne rezultat ne igra tega nista pokazala.

Začetek je bil sicer optimističen. Olimpija je prevzela pobudo, prvo priložnost je imel Nik Simšič, ki je iz ugodnega položaja streljal čez gol. Kmalu zatem so imeli domači še številčno premoč, nekaj poskusov je bilo, vendar posebej nevarni niso bili. Kot že ničkolikokrat v sezoni igralca več niso izkoristili, nato pa je sledila napaka v obrambi in vodstvo tekmecev.

icon-expand SŽ Olimpija - RB Salzburg FOTO: Damjan Žibert

Z natančnim strelom je v osmi minuti vratarja Žana Usa premagal Ty Loney, do konca prve tretjine pa je Peter Schneider Ljubljančanom pokazal, kako se izkoristi številčno premoč na igrišču. Avstrijci so imeli v prvem delu še nekaj priložnosti, a je Us preprečil njihovo višje vodstvo. Premoč gostov je bila še večja v drugi tretjini, pravi čudež je bil, da vodstva niso povišali. Pletli so mrežo okoli Usovih vrat, toda slovenski vratar se ni pustil premagati, ko pa je prejel gol, ga je rešil sodniški pregled posnetka, na katerem so sodniki ugotovili, da so se Avstrijci pred tem ujeli v nedovoljeni položaj.

icon-expand Olimpija je prvič igral pod vodstvom Matica Kralja FOTO: Damjan Žibert

Luka Kalan je z golom v drugi tretjini svoji ekipi dal nekaj upanja, toda to se je hitro razblinilo. Po strelu Paula Stapelfedta je Usu ploščica ušla in se ustavila tik za golovo črto. Spet je bil potreben ogled posnetka, tokrat ugotovitve niso bile v prid gostiteljev. Ti so do konca tekme še poskušali priti do ugodnega izida, toda mrežo so zatresli le tekmeci. Po mnenju ljubljanskih navijačev je bil četrti spet sumljiv, saj naj bi Salzburžani nepravilno ovirali Usa, tretji ogled posnetka tega ni potrdil. Peti gol so Avstrijci v zadnji minuti še enkrat dosegli z igralcem več.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Izidi zaostalih tekem lige ICEHL: Innsbruck - Black Wings Linz 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Vienna Capitals - VSV Beljak 6:4 (2:0, 1:3, 3:1) SŽ Olimpija - RB Salzburg 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)