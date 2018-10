Los Angeles brez Kopitarja doživel tretji zaporedni poraz

Anže Kopitar je manjkal zaradi bolezni, s čimer je prekinil niz 126 odigranih zaporednih tekem za kralje. Zato pa se je v vrste kraljev po petih tekmah premora zaradi poškodbe vrnil prvi vratar Jonathan Quick, a to jim ni pomagalo, da bi našli pot do zmage. Iz vrat je šel nekaj manj kot deset minut pred koncem tekme, ko je iz 29 strelov gostov dopustil šest zadetkov. Strelca za domačo ekipo sta bila Tyler Toffoli in Jeff Carter.

Valtteri Filppula je zadel dvakrat in otočani so po dveh zaporednih porazih tokrat prišli do zmage. Filppula, Matt Martin, Leo Komarov in Andrew Ladd so vsak dosegli zadetek v tretji četrtini, med strelce za goste pa sta se vpisala še Casey Cizikas in Josh Bailey. Vratar Robin Lehner je zbral 28 obramb.



Izidi:

Los Angeles Kings - New York Islanders 2:7

Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 0:3

New Jersey Devils - Colorado Avalanche 3:5

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 6:3

Tampa Bay Lightning- Detroit Red Wings 3:1

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 4:1

Chicago Blackhawks - Arizona Coyotes 1:4

Edmonton Oilers - Boston Bruins 3:2 (podaljšek)

San Jose Sharks- Buffalo Sabres 5:1