Los Angeles brez možnosti proti prvakom

Kralji so z osmimi točkami na repu razpredelnice v zahodni konferenci lige NHL. Slabši od kraljev sta le ekipi Chicago Blackhawks in Minnesota Wild s po šestimi točkami. Kralje je znova pokopal power play, ko so imeli moštveno premoč na ledu člani domačega kolektiva.Jeff Carter je v 15. minuti poskrbel za prvo vodstvo kraljev. A je to bilo kratkega daha. Manj kot štiri minute kasneje je ob moštveni premoči domačih izenačil Vince Dunn.

Kralji so v 24. minuti znova povedli z zadetkom Alexa Iafalla, tokrat je z asistenco pomagal tudi slovenski zvezdnikAnže Kopitar. Vendar pa je bil ta zadetek tudi zadnji zadetek kraljev v St. Louisu. Nato je sledil v 31. minuti nov power play, v katerem so prvaki prek Pietrangela še drugič izenačili.

Le dobro minuto kasneje pa je Robert Thomas poskrbel za prvo vodstvo domačih s 3 : 2. V zadnji tretjini je Brayden Schenn z dvema zadetkoma, enega od teh je St. Louis dosegel ob power playu, dokončal delo za prepričljivo zmago.



Izidi:

Montreal Canadiens -San Jose Sharks 2:4

New York Islanders- Arizona Coyotes 4:2

New York Rangers - Buffalo Sabres 6:2

Columbus Blue Jackets- Carolina Hurricanes 4:3 (podaljšek)

St. Louis Blues- Los Angeles Kings 5:2

(Anže Kopitar podal pri drugem zadetku Kraljev)

Nashville Predators - Minnesota Wild 4:0

Chicago Blackhawks - Philadelphia Flyers 1:4

Dallas Stars - Anaheim Ducks 2:1

Calgary Flames- Florida Panthers 6:5 (kazenski streli)

Edmonton Oilers- Washington Capitals 4:3 (podaljšek)