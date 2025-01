Los Angeles brez točk iz Edmontona

Edmonton je s 57 točkami četrti v zahodni konferenci, Los Angeles pa s 53 šesti, ima pa dve tekmi manj od današnjega tekmeca, pri katerem je novo podajo vpisal Leon Draisaitl, s 64 točkami drugi strelec lige. Edmonton je zmagal šestič na zadnjih sedmih tekmah, Connor McDavid pa je na dan svojega 28. rojstnega dne vpisal 1040. točko v NHL. S tem se je na tretjem mestu večne lestvice med igralci do 28. leta izenačil s Stevom Yzermanom, a je za ta dosežek potreboval 73 tekem manj. Več točk sta do dopolnjenega 28. leta v zgodovini zbrala le Wayne Gretzky (1773) in Mario Lemieux (1174). Kralje, ki so izgubili drugič zaporedoma, nova tekma čaka v noči na petek v Vancouvru.