Los Angeles četrtič zapored sklonjene glave

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL izgubili še četrto tekmo zapovrstjo. Tokrat so Anže Kopitar in soigralci izgubili na Floridi proti ekipi Tampa Bay Lightning z 0:3. Junak domače zmage je bil Brandon Hagel, ki je dosegel dva gola in podajo. Gostitelji so prvi zadetek dosegli v peti, preostala pa v 56. in 59. minuti. Kopitar je v dobrih 17 minutah in pol na ledu sprožil le en strel.

Kralji imajo v zadnjem času težave z doseganjem zadetkov, že sedem tekem zapovrstjo niso dali več kot dveh golov. "Zdi se, da stvari delamo pravilno, moramo pa jih dejansko tudi izvajati. Mislim, prihajamo v priložnosti, toda plošček noče v mrežo. Psihološko je zelo težko, ko ne zadevaš in izgubljaš sicer tesne tekme. Dejstvo je, da moramo najti način, da to obrnemo," je za La Kings Insider povedal Anže Kopitar.

"Res je precej zoprno. Vratarji opravljajo svoje delo in nas držijo v igri, nam pa ne uspe zadevati. Odgovornost, da to popravimo, je na ekipi in posebej na meni," je dodal slovenski zvezdnik, ki pa ne obupuje. "Včasih je treba naleteti na kaj takšnega, da ekipa dobi potrebno iskro." Kralji so z 58 točkami na sedmem mestu zahodne konference, prihodnja tekma pa jih čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri Carolina Hurricanes.

Slednji so drugi v vzhodni konferenci, ponoči pa so vpisali tudi novo zmago, ko so s 3:2 odpravili Chicago Blackhawks, enega od golov je prispevala tudi odmevna okrepitev iz Colorada Mikko Rantanen, s 66 točkami sedmi strelec lige. Najboljša ekipa zahodne konference in lige je Winnipeg Jets, s 6:2 je slavila v gosteh pri Bostonu, dva zadetka je dosegel Mark Scheifele.

Po kazenskih strelih je izgubila druga najboljša zasedba na zahodu Edmonton Oilers, ki so jo ugnali Detroit Red Wings s 3:2. Dylan Larkin je dosegel gol za izenačenje na 2:2 in potem kot edini tudi uspešno izvedel kazenski strel. Domači so sicer po prvi tretjini vodili z 2:0, Leon Draisaitl, s 76 točkami drugi strelec lige, je pri tem dosegel gol, Connor McDavid (67 točk, peti strelec lige) pa podajo. Edmonton ima 68 točk, toliko kot Vegas Golden Knights, ki so izgubili doma po podaljšku proti Columbus Blue Jackets z 1:2. Cole Sillinger je zadel v prvi minuti podaljška.

V vzhodni konferenci prednjačijo Washington Capitals, ki pa so prav tako po podaljšku s 4:5 tokrat klonili v gosteh pri Ottawi Senators. Se je pa med strelce pri gostih z golom in dvema podajama vpisal izkušeni Aleks Ovečkin. Ta je vse bližje strelskemu rekordu legendarnega Wayna Gretzkyja. Ta je v karieri dosegel 894 zadetkov, Ovečkin je pri 876. Na drugih tekmah je Seattle Kraken tudi z dvema goloma Brandona Montourja doma s 6:2 odpravil San Jose Sharks, Calgary Flames so s 4:1 premagali Anaheim Ducks, pri čemer je Matt Coronato prispeval dva gola in podajo, Philadelphia Flyers so z 0:3 izgubili proti New York Islanders, Montreal Canadiens pa z 0:4 proti Minnesoti Wild.