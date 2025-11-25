Los Angeles do prve zmage po treh porazih v nizu

Za kralje je zadel tudi Warren Foegele , ki je domače popeljal v vodstvo na začetku zadnje tretjine, ko je izkoristil podajo Joela Armie , ki je plošček poslal po desnem krilu. Armia ima točke na treh zaporednih tekmah. Joel Edmundson je asistiral pri obeh golih domače ekipe, vratar Darcy Kuemper pa je zbral 27 obramb.

Anže Kopitar je odigral slabih 18 minut tekme, vendar je njegova statistika tokrat ostala prazna. Edini gol za goste je dosegel Fabian Zetterlund, ki je devet minut in 11 sekund pred koncem tekme izenačil na 1:1 s svojim tretjim golom v sezoni. Leevi Merilainen je za Ottawo, ki je v Los Angeles prišla po zmagah nad Anaheimom in San Josejem, zbral 20 obramb.

Trener Jim Hiller se je po tekmi razgovoril, kako so njegovi varovanci našli način za zmago doma, obenem pa dosegli gol z igralcem več. "No, verjetno bi dobili še nekaj tekem, če bi na prejšnjih dosegli en ali dva zadetka z igralcem več. Tekma je zame zelo podobna vsaj še petim na domačem ledu, na katerih smo bili prekratki za gol. Lahko bi obžalovali priložnosti, vendar ko plošček najde pot, slavimo. Tako pomembno je to. Naša igra z igralcem več je danes naredila razliko," je po tekmi razmišljal domači trener.

Naslednja tekma kralje čaka v petek, ko bodo gostovali pri mestnih tekmecih Anaheim Ducks.