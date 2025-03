Los Angeles do tesne zmage v ameriški igralniški meki

Kralji so dobro začeli tekmo in v ameriški igralniški meki po uvodni tretjini povedli z 2:0. Na uvodu v drugi del igre so povišali na 3:0, na zadnji odmor pa odšli s prednostjo 4:2. V zadnji tretjini so povedli s 5:2, nato pa dopustili domačim, da so se približali najprej na 3:5, potem 4:6, potem pa še 5:6, a do preobrata vendarle ni prišlo. Strelec odločilnega gola za zmago gostov je bil Adrian Kempe.