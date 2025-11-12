Los Angeles do visoke zmage v Montrealu

Tekmo so bolje odprli gostitelji in na prvi odmor odšli s prednostjo, potem ko je tik pred koncem uvodne tretjine zadel Josh Anderson . Na koncu se je izkazalo, da je bil to edini zadetek za kanadsko moštvo. Kralji so silovito odprli drugi tretjino in že po dobri minuti igre v drugem delu zadeli, ko je Anže Kopitar pridobil plošček, ga spravil do branilca Brandta Clarka , nato pa je bil s svojim prvim golom v sezoni uspešen Joel Edmundson .

Izkazalo se je, da je ta poteza Anžeta Kopitarja, njegova sedma podaja v sezoni, preobrnila potek tekme. Kralji so namreč nato v petih minutah prišli do prednosti s 3:1 po zadetkih Quintona Byfielda, ki je prekinil strelsko sušo, in Kevina Fiale. Dobro igro so nadaljevali tudi v zadnji tretjini, po dobrih 11 minutah igre je zadel Joel Armia za 4:1, končni izid za visoko zmago, še drugo zaporedno kraljev na gostovanju po slavju v Pittburghu, pa je z golom v prazno mrežo postavil Warren Foegele.

"Menim, da smo dobro odigrali tudi prvo tretjino in pozen zadetek tekmecev je bil kar veliko razočaranje. A odlično smo se odzvali, zaupali smo, da igramo dobro in le nadaljevali svojo igro. Proti Pittsburghu kljub zmagi nisem bil zadovoljen z našo igro, tokrat pa so se fantje res izkazali," je po tekmi dejal trener gostov Jim Hiller.

Naslednja tekma kralje čaka prav tako v gosteh, v četrtek se bodo ustavili še v Torontu.

Izidi:

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 5:3

Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 1:5

(Anže Kopitar: 1 podaja, 3 streli na gol v 17 minutah za LA)

Ottawa Senators - Dallas Stars 2:3 (podaljšek)

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 1:4

St. Louis Blues - Calgary Flames 3:2

Minnesota Wild - San Jose Sharks 1:2 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4:1

Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 3:5

Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 1:2 (kazenski streli)