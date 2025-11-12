Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Los Angeles do visoke zmage v Montrealu

Los Angeles, 12. 11. 2025 07.25 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
0

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so v ligi NHL tokrat gostovali pri Montreal Canadiens in slavili visoko zmago s 5:1. Kopitar je odigral 17 minut tekme, v tem času trikrat streljal na vrata tekmeca, obenem pa je bil podajalec pri golu Joela Edmundsona za izenačenje na 1:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekmo so bolje odprli gostitelji in na prvi odmor odšli s prednostjo, potem ko je tik pred koncem uvodne tretjine zadel Josh Anderson. Na koncu se je izkazalo, da je bil to edini zadetek za kanadsko moštvo. Kralji so silovito odprli drugi tretjino in že po dobri minuti igre v drugem delu zadeli, ko je Anže Kopitar pridobil plošček, ga spravil do branilca Brandta Clarka, nato pa je bil s svojim prvim golom v sezoni uspešen Joel Edmundson.

Kevin Fiala in Anže Kopitar
Kevin Fiala in Anže Kopitar FOTO: AP

Izkazalo se je, da je ta poteza Anžeta Kopitarja, njegova sedma podaja v sezoni, preobrnila potek tekme. Kralji so namreč nato v petih minutah prišli do prednosti s 3:1 po zadetkih Quintona Byfielda, ki je prekinil strelsko sušo, in Kevina Fiale. Dobro igro so nadaljevali tudi v zadnji tretjini, po dobrih 11 minutah igre je zadel Joel Armia za 4:1, končni izid za visoko zmago, še drugo zaporedno kraljev na gostovanju po slavju v Pittburghu, pa je z golom v prazno mrežo postavil Warren Foegele.

"Menim, da smo dobro odigrali tudi prvo tretjino in pozen zadetek tekmecev je bil kar veliko razočaranje. A odlično smo se odzvali, zaupali smo, da igramo dobro in le nadaljevali svojo igro. Proti Pittsburghu kljub zmagi nisem bil zadovoljen z našo igro, tokrat pa so se fantje res izkazali," je po tekmi dejal trener gostov Jim Hiller.

Naslednja tekma kralje čaka prav tako v gosteh, v četrtek se bodo ustavili še v Torontu.

Izidi:
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 5:3

Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 1:5
(Anže Kopitar: 1 podaja, 3 streli na gol v 17 minutah za LA)

Ottawa Senators - Dallas Stars 2:3 (podaljšek)

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 1:4

St. Louis Blues - Calgary Flames 3:2

Minnesota Wild - San Jose Sharks 1:2 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4:1

Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 3:5

Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 1:2 (kazenski streli)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej ngl los angeles kopitar
Naslednji članek

Aktualni prvaki do tesne zmage v Las Vegasu

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330