Los Angeles do visoke zmage v Montrealu

Tekmo so bolje odprli gostitelji in na prvi odmor odšli s prednostjo, potem ko je tik pred koncem uvodne tretjine zadel Josh Anderson. Na koncu se je izkazalo, da je bil to edini zadetek za kanadsko moštvo. Kralji so silovito odprli drugi tretjino in že po dobri minuti igre v drugem delu zadeli, ko je Anže Kopitar pridobil plošček, ga spravil do branilca Brandta Clarka, nato pa je bil s svojim prvim golom v sezoni uspešen Joel Edmundson.
Izkazalo se je, da je ta poteza Anžeta Kopitarja, njegova sedma podaja v sezoni, preobrnila potek tekme. Kralji so namreč nato v petih minutah prišli do prednosti s 3:1 po zadetkih Quintona Byfielda, ki je prekinil strelsko sušo, in Kevina Fiale. Dobro igro so nadaljevali tudi v zadnji tretjini, po dobrih 11 minutah igre je zadel Joel Armia za 4:1, končni izid za visoko zmago, še drugo zaporedno kraljev na gostovanju po slavju v Pittburghu, pa je z golom v prazno mrežo postavil Warren Foegele.
"Menim, da smo dobro odigrali tudi prvo tretjino in pozen zadetek tekmecev je bil kar veliko razočaranje. A odlično smo se odzvali, zaupali smo, da igramo dobro in le nadaljevali svojo igro. Proti Pittsburghu kljub zmagi nisem bil zadovoljen z našo igro, tokrat pa so se fantje res izkazali," je po tekmi dejal trener gostov Jim Hiller.
Naslednja tekma kralje čaka prav tako v gosteh, v četrtek se bodo ustavili še v Torontu.
Izidi:
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 5:3
Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 1:5
(Anže Kopitar: 1 podaja, 3 streli na gol v 17 minutah za LA)
Ottawa Senators - Dallas Stars 2:3 (podaljšek)
Carolina Hurricanes - Washington Capitals 1:4
St. Louis Blues - Calgary Flames 3:2
Minnesota Wild - San Jose Sharks 1:2 (podaljšek)
Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4:1
Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 3:5
Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 1:2 (kazenski streli)
