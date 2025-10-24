Svetli način
Hokej

Los Angeles do zmage po podaljšku v Dallasu

Dallas, 24. 10. 2025 07.23 | Posodobljeno pred 30 minutami

STA , M.J.
Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL dosegli zmago. Kralji so bili uspešni na gostovanju v Dallasu, ko so ekipo Stars premagali s 3:2 po podaljšku ter teksaški zasedbi zadali še četrti zaporedni poraz. Za kralje ni zaigral poškodovani kapetan, slovenski hokejist Anže Kopitar.

Adrian Kempe
Adrian Kempe FOTO: AP

Adrian Kempe je dosegel gol 37 sekund po začetku podaljška za zmago ekipe iz Kalifornije. Darcy Kuemper je zbral 29 obramb, zadetka pa sta dosegla tudi nekdanja igralca Stars Corey Perry in Cody Ceci. Wyatt Johnston in Jason Robertson sta za Dallas dosegla gola z igralcem več, Johnston pa je prispeval še podajo. Jake Oettinger je ubranil 22 strelov.

Kralji bodo naslednjo tekmo odigrali v noči s sobote na nedeljo, prav tako v gosteh pri Nashville Predators.

Izidi:
Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 2:3

Boston Bruins - Anaheim Ducks 5:7

Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 2:1

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 3:5

New York Islanders - Detroit Red Wings 7:2

New York Rangers - San Jose Sharks 5:6 (podaljšek)

St. Louis Blues - Utah Mammoth 4:7

Nashville Predators - Vancouver Canucks 2:1

Winnipeg Jets - Seattle Kraken 0:3

Dallas Stars - Los Angeles Kings 2:3 (podaljšek)
(Anže Kopitar: zaradi poškodbe ni igral za kralje)

Colorado Avalanche - Carolina Hurricanes 4:5 (kazenski streli)

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 6:5

hokej nhl kopitar
