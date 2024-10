Los Angeles do zmage v Anaheimu

Anže Kopitar je s podajo pri prvem golu prispeval, da je njegova ekipa Los Angeles Kings v ligi NHL v gosteh s 4:1 premagala Anaheim Ducks. Vsi goli so padli v zadnji tretjini, v četrti minuti je prvi zadetek zabil Adrian Kempe, kapetan gostov Kopitar pa je vknjižil peto podajo v sezoni. Za Los Angeles so bili za drugo zmago v nizu uspešni še Alex Laferriere, Kevin Fiala in Mikey Anderson, Rus Vladislav Gavrikov pa je bil dvakrat podajalec.