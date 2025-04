Los Angeles izgubil derbi s Torontom

Los Angeles kljub porazu ostaja na drugem mestu pacifiške skupine. Tam so hokejisti Los Vegasa ponoči še utrdili vodstvo, saj so s 3:1 slavili v Nashvillu in dosegli šesto zaporedno zmago. Zabili so Jack Eichel, Reilly Smith in Brett Howden.

Premora za Los Angeles ne bo. Že danes bo v mestu angelov gostoval San Jose.

Izidi:

Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 7:4

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 5:3

Colorado Avalanche - St. Louis Blues 1:2

Minnesota Wild - New Jersey Devils 2:5

Nashville Predators - Vegas Golden Knights 1:3

Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 3:2

Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 1:3

(Anže Kopitar je za Los Angeles igral 19:27 minute)

Detroit Red Wings - Boston Bruins 2:1

Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:2 (podaljšek)

San Jose Sharks - New York Rangers 1:6

Seattle Kraken - Dallas Stars 1:5