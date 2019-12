Los Angeles izgubil derbi začelja lige NHL

Gostitelji, ki prav tako sodijo med ekipe, ki se bodo stežka prebile v končnico, so se hitro vpisali na semafor. Po dobrih petih minutah igre je zadel Derek Grant. Na 2:0 je dobre štiri minute kasneje povišal Jakob Silfverberg. Los Angeles Kings so v drugi tretjini dvakrat zadeli v polno, strelca sta bila Kurtis MacDermidinNikolaj Prokorkin, tako da so imeli pred zadnjimi dvajsetimi minutami le gol zaostanka. V napeti končnici so domači končni izid postavili dobre pol minute pred koncem.

Na ostalih štirih prizoriščih velja omeniti pet zadetkov Buffala v prvi tretjini proti New Jerseyju ter končno zmago s 7:1. Osemintrideset obrambJakea Allena in nedotaknjeno mrežo St. Louisa v dvoboju s Chicagom (4:0), zanesljivo zmago s 4:1 Las Vegas proti New York Rangers ter enak rezultat na tekmi med New York Islanders ter Detroitom.



Izidi:

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 7:1

New York Rangers - Vegas Golden Knights 1:4

Detroit Red Wings - New York Islanders 1:4

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 0:4

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 4:2