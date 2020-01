Los Angeles izgubil dobljeno tekmo

Kralji so imeli v Tampi zmago praktično že v žepu, nato pa je najkoristnejši igralec (MVP) lige in najboljši strelec lanskega prvenstva NHL Kučerov, ki je dosegel 18. zadetek to sezono, gostiteljem prinesel izenačenje, podaljšana igra ni prinesla spremembe izida, pri kazenskih strelih pa je tekmo odločil Steven Stamkos. "Velik strel, velika tekma. Ko že strmiš v okroglo ničlo, na koncu pa odneseš obe točki. To moraš le pograbiti in zbežati," je tekmo slikovito opisal domači trener Jon Cooper. "Čeprav menim, da si zaslužimo točke s te tekme, naše možnosti minuto pred koncem, ko smo zaostajali za gol, niso bile najboljše," je dodal floridske ekipe. Pri kazenskih strelih je bil poleg Stamkosa uspešen še Brayden Point, v rednem delu pa sta vratarja kraljev premagala še Stamkos inAlex Killorn. Za kralje, ki so povedli s 3:2, ko je zadel Dustin Brownv 13. minuti zadnje tretjine, je vratarJonathan Quick zaustavil 35 od 38 strelov. "Zelo smo razočarani, da nismo znali tekme pripeljati do konca, a nismo slabo igrali. Včasih ti sreča enostavno obrne hrbet," je dejal trener kraljev Todd McLellan.

Slovenski zvezdnik lige NHL Kopitar je odigral dobrih 22 minut tekme in štirikrat streljal proti vratom tekmeca, a neuspešno.

Naslednja tekma kralje čaka v četrtek, ko bodo gostovali še pri eni ekipi s Floride, panterjih.



Izidi:

Buffalo Sabres- Vegas Golden Knights 4:2

Toronto Maple Leafs- New Jersey Devils 7:4

Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 4:3 (kazenski streli)

(Anže Kopitar: 4 streli proti vratom Tampe)

New York Islanders- Detroit Red Wings 8:2

Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 7:3

Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 3:0

Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 2:3 (podaljšek)

Winnipeg Jets- Vancouver Canucks 4:0

Colorado Avalanche -Dallas Stars 2:3 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Nashville Predators 4:2

Arizona Coyotes - San Jose Sharks 6:3