Los Angeles izgubil pred domačo publiko

Že po prvi tretjini je bilo 2:0 za gostujočo zasedbo, zadela sta Kevin Hayes in Sidney Crosby. Jevgenij Malkin je v 29. minuti zadel za 3:0. Domači napad z Adrianom Kempejem na čelu je izkoristil moštveno premoč na ledu in znižal na 1:3, ko je podal Anže Kopitar. A gostje niso popustili in so do konca še dvakrat zatresli mrežo kraljev. Med strelce sta se vpisala še Cody Glass in Anthony Beauvillier.