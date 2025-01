Los Angeles izgubil sedmič na zadnjih devetih tekmah

Hokejisti moštva Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so v ligi NHL doživeli še sedmi poraz na zadnjih devetih tekmah. Na vroči Floridi so kralje, ki so v zahodni konferenci na sedmem mestu, ugnali domači Panthers s 3:0. Serija gostovanj se bo nadaljevala brez premora, že ponoči bo naslednji tekmec Tampa Bay. Na Floridi je Kopitarja in soigralce v obup spravljal 36-letni ruski vratar Sergej Bobrovski, ki je ubranil vseh 30 strelov na svoj gol in drugič v sezoni ostal nepremagan.