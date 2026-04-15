Los Angeles izgubil v podaljšku gostovanja v Vancouvru

V petek bodo zadnjo tekmo rednega dela sezone odigrali proti kanadskemu tekmecu Calgary Flames. Tekma bo odločala tudi o končnem mestu na razpredelnici in tekmecu, s katerim se bodo kralji pomerili v prvem krogu končnice zahodne konference.
Izidi:
Boston Bruins - New Jersey Devils 4:0
New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:2
Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 4:2
Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 1:2
Minnesota Wild - Anaheim Ducks 3:2
Utah Mammoth - Winnipeg Jets 5:3
Calgary Flames - Colorado Avalanche 1:3
St. Louis Blues - Pittsburgh Penguins 7:5
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 4:3 (podaljšek)
(Anže Kopitar: podaja v 22:40 minute za LA Kings)
