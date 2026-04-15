Hokej

Los Angeles izgubil v podaljšku gostovanja v Vancouvru

Vancouver, 15. 04. 2026 07.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Anže Kopitar

V hokejski ligi NHL potekajo še zadnje tekme rednega dela sezone. Kalifornijska ekipa Los Angeles Kings je na predzadnjem gostovanju izgubila po podaljšku v Vancouvru proti tamkajšnjim Canucks s 3:4. Kapetan kraljev Anže Kopitar je odigral več kot 22 minut. V tem času pa je poskrbel za asistenco pri golu za izenačenje 2:2. Kralji so si sicer že zagotovili igranje v končnici ter potrdili vsaj osmo mesto v razvrstitvi zahodne konference.

V petek bodo zadnjo tekmo rednega dela sezone odigrali proti kanadskemu tekmecu Calgary Flames. Tekma bo odločala tudi o končnem mestu na razpredelnici in tekmecu, s katerim se bodo kralji pomerili v prvem krogu končnice zahodne konference.

Izidi:
Boston Bruins - New Jersey Devils 4:0

New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:2

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 4:2

Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 1:2

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 3:2

Utah Mammoth - Winnipeg Jets 5:3

Calgary Flames - Colorado Avalanche 1:3

St. Louis Blues - Pittsburgh Penguins 7:5

Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 4:3 (podaljšek)
(Anže Kopitar: podaja v 22:40 minute za LA Kings)

hokej nhl kopitar

