Los Angeles je v boju za končnico še živ

Zasedbo iz največjega mesta Kalifornije do konca rednega dela sezone čaka še osem tekem. Kralji imajo 78 točk, le eno več od San Jose Sharks in Nashville Predators, s katerimi se bodo pomerili na domači tekmi v petek z začetkom ob 4.30 po srednjeevropskem času. Tokrat je kralje do pomembne zmage popeljal Trevor Moore, ki je odločilni gol dosegel v 1:56 minuti podaljška. Pri golu pa je z asistenco pomagal tudi kapetan Anže Kopitar.

Anže Kopitar FOTO: Profimedia

Prvi gol na tekmi je v 17. minuti druge tretjine ob igralcu več dosegel Adrian Kempe za vodstvo kraljev 1:0. Robert Thomas pa je manj kot štiri minute pred koncem zadel za izenačenje ter izsilil podaljšek. Anton Forsberg je za Los Angeles, ki je prekinil niz štirih porazov na domačem ledu, zbral 23 obramb, vključno z eno v podaljšku. Jordan Binnington je za goste zbral 24 obramb, vključno z dvema v podaljšku. St. Louis zdaj za Los Angelesom zaostaja za štiri točke.

Kralji se bodo v petek pred tekmo z Nashvillom poklonili zapuščini ter proslavili 20-letno kariero slovenskega asa Kopitarja v Los Angelesu, ki tekmuje v svoji zadnji sezoni kariere. Prvih 11.000 navijačev, ki se bo udeležilo dogodka, bo prejelo zatemnjena sončna očala v slogu kapetanovega značilnega videza na ledu. Vsi navijači bodo ob izhodu prejeli plakat z mejnikom 1308 točk. Poleg tega imajo navijači možnost kupiti poseben paket vstopnic, s katerim bodo prejeli tudi Kopitarjev dres. Izidi:

Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 6:8 Los Angeles Kings - St. Louis Blues 2:1 (podaljšek)

(Anže Kopitar: podaja v 20:47 minute za LA Kings) San Jose Sharks - Anaheim Ducks 4:3