Hokej

Los Angeles je v boju za končnico še živ

Los Angeles, 02. 04. 2026 07.28 pred 26 dnevi 2 min branja 0

M.J. STA
Los Angeles Kings

Ekipa Los Angeles Kings to sezono bije eno srdito bitko za drugo za uvrstitev v končnico hokejske lige. Kralji so na domačem ledu dvorane Crypto.com po podaljšku premagali St. Louis Blues z 2:1. Z zmago so se zavihteli na osmo mesto v razvrstitvi zahodne konference, ki še pelje v končnico.

Zasedbo iz največjega mesta Kalifornije do konca rednega dela sezone čaka še osem tekem. Kralji imajo 78 točk, le eno več od San Jose Sharks in Nashville Predators, s katerimi se bodo pomerili na domači tekmi v petek z začetkom ob 4.30 po srednjeevropskem času. Tokrat je kralje do pomembne zmage popeljal Trevor Moore, ki je odločilni gol dosegel v 1:56 minuti podaljška. Pri golu pa je z asistenco pomagal tudi kapetan Anže Kopitar.

Anže Kopitar
FOTO: Profimedia

Prvi gol na tekmi je v 17. minuti druge tretjine ob igralcu več dosegel Adrian Kempe za vodstvo kraljev 1:0. Robert Thomas pa je manj kot štiri minute pred koncem zadel za izenačenje ter izsilil podaljšek. Anton Forsberg je za Los Angeles, ki je prekinil niz štirih porazov na domačem ledu, zbral 23 obramb, vključno z eno v podaljšku. Jordan Binnington je za goste zbral 24 obramb, vključno z dvema v podaljšku. St. Louis zdaj za Los Angelesom zaostaja za štiri točke.

Preberi še Ovečkin še 20. v karieri presegel mejo 30 golov v sezoni

Kralji se bodo v petek pred tekmo z Nashvillom poklonili zapuščini ter proslavili 20-letno kariero slovenskega asa Kopitarja v Los Angelesu, ki tekmuje v svoji zadnji sezoni kariere. Prvih 11.000 navijačev, ki se bo udeležilo dogodka, bo prejelo zatemnjena sončna očala v slogu kapetanovega značilnega videza na ledu. Vsi navijači bodo ob izhodu prejeli plakat z mejnikom 1308 točk. Poleg tega imajo navijači možnost kupiti poseben paket vstopnic, s katerim bodo prejeli tudi Kopitarjev dres.

Izidi:
Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 6:8

Los Angeles Kings - St. Louis Blues 2:1 (podaljšek)
(Anže Kopitar: podaja v 20:47 minute za LA Kings)

San Jose Sharks - Anaheim Ducks 4:3

hokej nhl los angeles kopitar
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677