Los Angeles je vroč, zadetek za podaljšek zagotovil Anže Kopitar

V Crypto.com Areni so navijači lahko spremljali kazenske strele. Adrian Kempe in Kevin Fiala sta bila edina uspešna po rednem delu tekme in sta unovčila kazenska strela. Izkazal se je tudi vratar Kraljev David Rittich, ki je ubranil poskus igralca Dallasa, sprožil je Matt Duchene, in zmaga je ostala doma, Jason Robertson pred tem pa je zgrešil. Warren Foegele je Kralje povedel v vodstvo z 1:0 le 11 sekund po začetku tekme. Igralec gostov Duchene je izenačil na 1:1 dve sekundi pred koncem prve tretjine. Fiala je v deveti minuti druge tretjine vrnil Kralje v vodstvo z 2:1. To je bil njegov peti gol na zadnjih treh tekmah. Thomas Harley je izenačil dobro minuto pozneje na 2:2. A so domači hitro odgovorili. Alex Laferriere je zadel dobri dve minuti pozneje, Los Angeles pa je povedel s 3:2.