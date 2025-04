Los Angeles po vodstvu z 2:0 'visi' v seriji

V Crypto.com Areni se je odvilo peto dejanje končnice hokejske lige NHL med ekipama Los Angeles Kings in Edmonton Oilers. Kralji, za katere že vrsto let nastopa Anže Kopitar so v seriji povedli že z 2:0, naftarjem pa je uspelo s tremi zaporednimi zmagami razmerje moči preobrniti v svojo korist. Peto tekmo so gostje, čeprav so rezultatsko zaostajali, dobili s 3:1 in potrebujejo še zmago za napredovanje. Pri vodilnem golu na tekmi se je z asistenco izkazal Kopitar.