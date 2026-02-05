Naslovnica
Hokej

Los Angeles povedel, a zadnjo besedo je imel Seattle

05. 02. 2026

Avtor:
M.J. STA
Anže Kopitar zadeva Philippu Grubauerju

Na tekmi rednega dela hokejske lige NHL sta se v dvorani Crypto.com Arena pomerili ekipi Los Angeles Kings - Seattle Kraken. Domači, ki jim kot kapetan poveljuje Anže Koipitar so hitro povedli, toda gostom iz Seattla, sosedom na lestvici, je uspel popoln zasuk za končno zmago s 4:2. Kralji se bodo še naprej krčevito borili za preboj v končnico. Kopitar je na ledu preživel slabih 19 minut in se ob tem ni vpisal med strelce ali podajalce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gostje iz Seattla so pot do zmage tlakovali v prvi tretjini, ki so jo dobili s 3:1. Tekmo so sicer bolje odprli kralji, ki so povedli z zadetkom Andreja Kuzmenka v osmi minuti. Minuto in pol kasneje je prvega od dveh zadetkov na tekmi za goste dosegel Shane Wright za 1:1. Gostje so kmalu spet povedli. Po podajah Chandlerja Stevensona in Fredericka Gaudreauja je v polno zadel Adam Larsson. Stevenson se je ponovno vpisal med podajalce v 16. minuti, ko je za 3:1 ob igri z igralcem več zadel Vince Dunn.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Kralji so sredi druge tretjine z drugim golom Kuzmenka znižali zaostanek na 2:3. V zadnji tretjini je končnih 4:2 z drugim golom na tekmi s strelom z leve strani postavil Shane Wright. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki se vrača po daljši odsotnosti zaradi poškodbe, je na ledu preživel 18:43 minute ter v tem času osvojil in izgubil po en plošček in dobil 21 od 30 bulijev.

Naslednja tekma kralje čaka v noči na petek po srednjeevropskem času, ko bodo gostovali v Las Vegasu.

Izidi:
Florida Panthers - Boston Bruins 5:4 (kazenski streli)

Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 4:0

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 1:5

Nashville Predators - Minnesota Wild 5:6 (podaljšek)

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 4:2

Utah Mammoth - Detroit Red Wings 4:1

Dallas Stars - St. Louis Blues 5:4

Calgary Flames - Edmonton Oilers 4:3

Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 5:2

Los Angeles Kings - Seattle Kraken 2:4
(Anže Kopitar: odigral 18:43 minute)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej nhl kopitar los angeles

