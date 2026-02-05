Los Angeles povedel, a zadnjo besedo je imel Seattle

Gostje iz Seattla so pot do zmage tlakovali v prvi tretjini, ki so jo dobili s 3:1. Tekmo so sicer bolje odprli kralji, ki so povedli z zadetkom Andreja Kuzmenka v osmi minuti. Minuto in pol kasneje je prvega od dveh zadetkov na tekmi za goste dosegel Shane Wright za 1:1. Gostje so kmalu spet povedli. Po podajah Chandlerja Stevensona in Fredericka Gaudreauja je v polno zadel Adam Larsson . Stevenson se je ponovno vpisal med podajalce v 16. minuti, ko je za 3:1 ob igri z igralcem več zadel Vince Dunn.

Kralji so sredi druge tretjine z drugim golom Kuzmenka znižali zaostanek na 2:3. V zadnji tretjini je končnih 4:2 z drugim golom na tekmi s strelom z leve strani postavil Shane Wright. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki se vrača po daljši odsotnosti zaradi poškodbe, je na ledu preživel 18:43 minute ter v tem času osvojil in izgubil po en plošček in dobil 21 od 30 bulijev.

Naslednja tekma kralje čaka v noči na petek po srednjeevropskem času, ko bodo gostovali v Las Vegasu.

Izidi:

Florida Panthers - Boston Bruins 5:4 (kazenski streli)

Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 4:0

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 1:5

Nashville Predators - Minnesota Wild 5:6 (podaljšek)

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 4:2

Utah Mammoth - Detroit Red Wings 4:1

Dallas Stars - St. Louis Blues 5:4

Calgary Flames - Edmonton Oilers 4:3

Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 5:2

Los Angeles Kings - Seattle Kraken 2:4

(Anže Kopitar: odigral 18:43 minute)