Los Angeles Kingsi sezono začeli s porazom proti predlanskim prvakom

Ljubitelji in poznavalci hokeja onstran in tostran Atlantika so še podrobneje spremljali omenjeni obračun. Na ledeno ploskev med elito je namreč še drugič stopil najstnik Connor Bedard , ki je bil prva izbira na zadnjem naboru lige. Za 18-letnika predvidevajo velike stvari, pohod proti strelskemu vrhu pa je začel v kultnem TD Gardnu.

Pester hokejski večer je ponudil še pet obračunov, na kateri so slavila domača moštva. Člani zasedbe Carolina Hurricanes so s 5:3 odpravili Ottawa Senators, kazenski streli so hokejistom Toronto Maple Leafs prinesli zmago nad Montreal Canadiens v kanadskem derbiju večera s 6:5. Auston Matthews j e dosegel hat-trick, vključno s svojim 300. golom v ligi NHL. Edini gol po koncu rednega dela je dosegel Mitchell Marner .

Dosegel je svoj prvi gol v karieri. Kljub porazu je bil mladenič po tekmi vzhičen. "Bilo je razburljivo. Mislim, to je predvsem veliko olajšanje," je dejal Bedard, ki mu napovedujejo kariero podobno njegovemu soimenjaku McDavidu.

"Zdi se mi, da je zadeti svoj prvi gol v ligi NHL nekaj, kar si res zelo želiš, nekako pričakuješ, da se to zgodi čim prej in da lahko to odkljukaš in greš naprej, vendar pa je bil to res 'kul' trenutek. V tej 'kul' dvorani, in družina je bila tukaj in vse. Tako da, občutek je bil dober."

David Pastrnak je dvakrat zadel za kosmatince, ki so zmagali na uvodu svoje 100. sezone. Zadel je tudi Trent Frederic, Linus Ullmark pa je zbral 20 obramb.

Kanadski obračun med Vancouver Canucks in Edmonton Oilers je pripadel Vancouvru, ki je razparal mrežico naftarjev z 8:1. Izkazal se je Brock Boeser, ki je prvič v ligi NHL dosegel štiri zadetke. Postal je komaj deseti hokejist, ki mu je uspel takšen dosežek na uvodni tekmi sezone v več kot 100-letni zgodovini lige.