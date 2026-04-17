Los Angeles Kings v končnici najprej proti prvemu nosilcu

Los Angeles je sezono tako končal z izkupičkom 35-27-20. Že prej v večeru je Edmonton osvojil drugo mesto v pacifiški skupini z domačo zmago nad Vancouvrom s 6:1, Anaheim pa je v Nashvillu zmagal s 5:4 in končal na tretjem mestu.

V Calgaryju je Arsenij Sergejev zbral 27 obramb v svojem prvem nastopu v ligi NHL, Zayne Parekh pa je v zadnji tretjini zadel za prednost domačih. Za Calgary sta zadela še Morgan Frost in Joel Farabee z zadetkom v prazno mrežo. Flames so sezono končali s 34-39-9.

Hrušičan Anže Kopitar je nastopil na svoji zadnji tekmi rednega dela sezone in končal s sedmim največjim številom točk v karieri med evropskimi igralci s 1316 točkami. Vodilni v tej kategoriji je Jaromir Jagr s 1921. Edini gol za goste je dosegel Quinton Byfield, vratar Anton Forsberg pa je zbral 18 obramb.

Racmani so v zadnji del rednega dela sezone vstopili kot tretji v pacifiški skupini, pri čemer je bilo še vedno pet različnih možnih scenarijev za določitev zadnjih dvobojev v končnici. Ta zmaga, skupaj z zmago Edmontona nad gostujočim Vancouvrom, je zanje pomenila, da se bo Anaheim v prvem krogu končnice pomeril prav z Edmontonom.

Oilers so na svoji zadnji tekmi doma kar s 6:1 premagali Canucks in bodo racmane gostili v ponedeljek v Edmontonu.

Izidi:

Utah Mammoth - St. Louis Blues 3:5

Nashville Predators - Anaheim Ducks 4:5

Winnipeg Jets - San Jose Sharks 1:6

Calgary Flames - Los Angeles Kings 3:1

(Anže Kopitar: 3 streli na gol za LA)

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 6:1

Colorado Avalanche - Seattle Kraken 2:0