Los Angeles Kings za 30. zmago v sezoni ugnali Utah

Anže Kopitar je tako v NHL dosegel 825 podaj in se je na večni lestvici lige na 29. mestu izenačil z Alexom Delvecchiom . Hrušičan je s 346 kazenskimi minutami v karieri v ligi tudi najmanjkrat kaznovan med tistimi, ki imajo toliko podaj kot on ali več; ta rekord je imel doslej v lasti Delvecchio (383).

Kralji so s 67 točkami na 12. mestu v ligi, sedmi na zahodnem delu in tretji v pacifiški skupini. Naslednjo tekmo bodo igrali v torek ob 4.30 po slovenskem času, ko bodo gostili Vegas Golden Knights. Slednji so v pretekli noči doma premagali Vancouver Canucks s 3:1.

V St. Louisu so Blues igrali proti Winnipeg Jets, slednji so s 4:3 zmagali po kazenskih strelih in s 83 osvojenimi točkami ohranili vodstvo v ligi NHL.

Za točko zaostajajo Washington Capitals, ki so v Pittsburghu nadigrali Penguins z 8:3. Precej za vodilnima ekipama so tretji Dallas Stars, ki so s 4:2 prav tako na gostovanju v New Jerseyu ugnali Devils. Imajo 74 točk tako kot ekipa iz Las Vegasa, ki je na četrtem mestu.

Sledita ekipi s točko zaostanka na petem in šestem mestu, ki sta v pretekli noči igrali v gosteh in izgubili. V Philadelphii so Flyers s 6:3 porazili petouvrščene Edmonton Oilers, v Detroitu pa so Red Wings po podaljšku s 4:3 premagali šestouvrščene Minnesote Wild.

Med številnimi tekmami v tem večeru so bili dejavni tudi branilci naslov Stanlyjevega pokala iz Floride. Panthers so nepričakovano izgubili dvoboj proti Seattle Kraken z 1:2 in so ostali pri 71 točkah na sedmem mestu v ligi. Seattle je na 28. mestu med 32 ekipami.