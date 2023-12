Kralji po zaostanku v prvi tretjini prepričljivi v nadaljevanju

San Jose je sicer povedel z golom Fabiana Zetterlunda v 12. minuti, nato pa so kralji zagospodarili na ledu. V drugi tretjini so mrežo tekmeca zatresli Kevin Fiala, Trevor Lewis in Pierre-Luc Dubois, v zadnji pa dvakrat Adrian Kempe.

Trener kraljev Todd McLellan je v prvi tretjini Fialo zaradi slabe igre pustil na klopi pri nekaj menjavah. "Ne bi se smeli znajti v položaju, ko moramo to narediti. Pogovorili smo se. Nekateri igralci morajo igrati s tveganjem, to razumemo, posebej pri kreativnih, kot je Kevin, ampak se to dogaja prepogosto. Toda zdaj je to pozabljeno. Vsi se učimo in mislim, da je on s tem, ko ni igral v nekaj menjavah, pravzaprav prebudil ekipo," je za lakingsinsider.com pojasnil McLellan.

Kralji so s 44 točkami četrti v zahodni konferenci, nova preizkušnja pa jih čaka že v noči na petek, ko bodo gostovali v Las Vegasu. Golden Knigths, ki so kljub četrtemu zaporednemu porazu drugi na zahodu, so ponoči doma z 2:5 izgubili proti Anaheim Ducks, pri čemer je Mason McTavish zbral tri podaje.