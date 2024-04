Los Angeles korak bližje končnici lige NHL

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v ligi NHL vpisali pomembno zmago. Na domačem ledu Crypto.com Arene so premagali vodilno ekipo pacifiške skupine Vancouver Canucks z izidom 6:3 in vpisali že 41. zmago v sezoni. Kralji po novem zasedajo šesto mesto v razvrstitvi zahodne konference. Slovenski as Anže Kopitar je pomagal z dvema podajama.

Pobuda je bila že na začetku tekme na strani domačih hokejistov. Že v tretji minuti je padel prvi gol, pod njega se je podpisal Adrian Kempe, ob moštveni premoči na ledu pa je pri golu za vodstvo 1:0 pomagal še kapetan kraljev Anže Kopitar. Manj kot tri minute pozneje je na 2:0 prav tako ob "power playu" povišal Drew Doughty. Ekipi sta prvo tretjino končali z 1:2, potem ko je v 11. minuti za goste zadel Brock Boeser.

Kralji so odlično nadaljevali v drugi tretjini. Alex Laferriere je v 23. minuti zadel za 3:1, Kevin Fiala pa je bil ob novi asistenci Kopitarja uspešen v 29. minuti za 4:1. Tekme pa še ni bilo konec. V tretji tretjini so znova zapretili člani gostujoče zasedbe, ki so bili uspešni. Dakota Joshua je znižal na 2:4.

Kapetan LA Kings Anže Kopitar FOTO: AP icon-expand

A člani domačega kolektiva niso popustili. Trevor Moore je bil tisti, ki je zadel za 5:2. Gostje so še poskušali in upali vsaj na podaljšek. Teddy Blueger je bil uspešen in je znižal na 3:5, a je zadnji gol na tekmi pripadel domači ekipi. Kempe je manj kot tri minute pred koncem postavil končni izid 6:3.

Kralji bodo do konca rednega dela sezone odigrali še pet tekem. V sredo zjutraj bodo gostovali pri bližnjem Anaheimu, pri že odpisani ekipi Ducks. Hokejisti iz Los Angelesa so z novo zmago pri 93 točkah na tretjem mestu v pacifiški skupini. Po tretji zaporedni zmagi imajo točko več od aktualnih prvakov iz Las Vegasa, Golden Knightsov, ki imajo odigrano eno tekmo manj. Kralji še nimajo potrjenega mesta v končnici. A jim za zdaj gre zelo dobro. Na lestvici zahoda so se zavihteli na šesto mesto ter so pred Vegasom in Nashvillom, ki imata 92 točk. Izidi:

Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 5:4 Boston Bruins - Florida Panthers 3:2 (podaljšek) Chicago Blackhawks - Dallas Stars 3:2 Minnesota Wild - Winnipeg Jets 2:4 San Jose Sharks - St. Louis Blues 3:2 (podaljšek) Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 6:2 Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 2:4 Ottawa Senators - New Jersey Devils 3:4 New York Islanders - Nashville Predators 2:0 Calgary Flames - Edmonton Oilers 2:4 Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 6:3

(Anže Kopitar prispeval 2 podaji v 19:46 minutah za LA Kings)