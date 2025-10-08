Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Los Angeles na uvodu v sezono doma visoko poražen

Los Angeles, 08. 10. 2025 07.40 | Posodobljeno pred 16 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
0

Kralji iz Los Angelesa so na uvodni tekmi hokejske lige NHL na domačem ledu klonili proti Coloradu z 1:4. Gostujoča ekipa je temelje za zmago postavila v drugi tretjini, ko je dosegla tri gole. Slovenec Anže Kopitar je za gostitelje igral 17:47 minute in prispeval podajo pri edinem zadetku, ki ga je dosegel Švicar Kevin Fiala.

Več videovsebin
  • Ovacije pred tekmo za Anžeta Kopitarja
    00:15
    Ovacije pred tekmo za Anžeta Kopitarja
  • Vrhunci tekme Los Angeles - Colorado
    02:03
    Vrhunci tekme Los Angeles - Colorado
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Colorado v novi sezoni sodi med najresnejše kandidate za osvojitev Stanleyjevega pokala, kar je dokazal že na uvodni tekmi. Po uvodni tretjini brez golov je gostujoča ekipa v drugi zaigrala zelo učinkovito, med strelce pa so se vpisali Čeh Martin Nečas, Sam Malinski in Finec Artturi Lehkonen

Preberi še Slovenski hokejski mag, ki nikogar ni pustil ravnodušnega

Sredi zadnje tretjine je znova zadel Nečas, pet minut pred koncem dvoboja pa je končni izid po podajah Anžeta Kopitarja in Šveda Adriana Kempeja in igralcu več na ledu postavil Kevin Fiala. Domači vratar Darcy Kuemper je zbral 19, gostujoči Scott Wedgewood pa 24 obramb.

Sam Reinhart
Sam Reinhart FOTO: AP

Florida Panthers, v zadnjih dveh sezonah absolutni gospodarji severnoameriških ledenih ploskev v najmočnejši hokejski ligi na svetu, so novo sezono odprli z domačo zmago. Po uvodni slovesnosti ob proslavitvi naslova prvaka iz minule sezone so premagali Chicago Blackhawks s 3:2.

Preberi še Los Angeles s Kopitarjem do pete zmage v predsezoni

Za zasedbo iz Floride je zmagoviti gol v zadnji tretjini dosegel Jesper Boqvist. Pred tem sta v Amerant Bank Areni zadela še A.J. Greer in Carter Verhaeghe. Mackie Samoskevich je za zmago prispeval dve asistenci, vratar Sergej Bobrovski pa je zbral 17 obramb. Pri osmoljencih iz vetrovnega mesta sta zadela Frank Nazar in Teuvo Teravainen, nekdanji vratar Floride Spencer Knight pa je zaustavil 34 strelov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pingvini iz Pittsburgha so v kultni dvorani Madison Square Garden premagali New York Rangers s 3:0. Junaki dvoboja so bili dvakratni strelec Justin Brazeau, dvakratni ruski podajalec Jevgenij Malkin in latvijski vratar Arturs Silovs, ki je zbral 25 obramb. Za goste je zadel še Blake Lizotte.

Izidi:
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1:4
Fiala 56. (podaja Kopitar); Nečas 21., 51., Malinski 28., Lehkonen 35.

New York Rangers - Pittsburgh Penguins 0:3

Florida Panthers - Chicago Blackhawks 3:2

hokej nhl kopitar
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306