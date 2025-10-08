Los Angeles na uvodu v sezono doma visoko poražen

Kralji iz Los Angelesa so na uvodni tekmi hokejske lige NHL na domačem ledu klonili proti Coloradu z 1:4. Gostujoča ekipa je temelje za zmago postavila v drugi tretjini, ko je dosegla tri gole. Slovenec Anže Kopitar je za gostitelje igral 17:47 minute in prispeval podajo pri edinem zadetku, ki ga je dosegel Švicar Kevin Fiala.

Colorado v novi sezoni sodi med najresnejše kandidate za osvojitev Stanleyjevega pokala, kar je dokazal že na uvodni tekmi. Po uvodni tretjini brez golov je gostujoča ekipa v drugi zaigrala zelo učinkovito, med strelce pa so se vpisali Čeh Martin Nečas, Sam Malinski in Finec Artturi Lehkonen.

Sredi zadnje tretjine je znova zadel Nečas, pet minut pred koncem dvoboja pa je končni izid po podajah Anžeta Kopitarja in Šveda Adriana Kempeja in igralcu več na ledu postavil Kevin Fiala. Domači vratar Darcy Kuemper je zbral 19, gostujoči Scott Wedgewood pa 24 obramb.

Sam Reinhart FOTO: AP icon-expand

Florida Panthers, v zadnjih dveh sezonah absolutni gospodarji severnoameriških ledenih ploskev v najmočnejši hokejski ligi na svetu, so novo sezono odprli z domačo zmago. Po uvodni slovesnosti ob proslavitvi naslova prvaka iz minule sezone so premagali Chicago Blackhawks s 3:2.

Za zasedbo iz Floride je zmagoviti gol v zadnji tretjini dosegel Jesper Boqvist. Pred tem sta v Amerant Bank Areni zadela še A.J. Greer in Carter Verhaeghe. Mackie Samoskevich je za zmago prispeval dve asistenci, vratar Sergej Bobrovski pa je zbral 17 obramb. Pri osmoljencih iz vetrovnega mesta sta zadela Frank Nazar in Teuvo Teravainen, nekdanji vratar Floride Spencer Knight pa je zaustavil 34 strelov.

