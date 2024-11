Los Angeles ob dveh asistencah Kopitarja do novih treh točk

Los Angeles Kingsi so na tekmi rednega dela hokejske lige NHL gostili ekipo Columbus Blue Jackets in prepričljivo zmagali (5:2). V taboru kraljev, ki so po prvi tretjini rezultatsko zaostajali, je blestel kapetan Anže Kopitar, ki je zbral dve točki. Hrušičan se je izkazal v vlogi podajalca. Za moštvo iz mesta angelov je to osma zmaga v sezoni.