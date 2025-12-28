Los Angeles po dveh porazih spet na zmagovalnih tirnicah

Quinton Byfield je imel v svoji statistiki gol in podajo, za Kings, ki so na prejšnjih sedmih tekmah dosegli le po dva gola ali celo manj, sta zadela tudi Drew Doughty in Trevor Moore. Anton Forsberg je zbral 24 obramb. Premagal ga je le Mason McTavish, Lukas Dostal pa zaustavil 24 strelov v vratih racmanov, ki so izgubili šestič na zadnjih osmih tekmah.

Kralji bodo naslednjič igrali v noči na sredo po slovenskem času, ko jih bodo gostili Colorado Avalanche.

Izidi:

New York Islanders - New York Rangers 2:0

Buffalo Sabres - Boston Bruins 4:1

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 7:5

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 2:4

New Jersey Devils - Washington Capitals 3:4 (podaljšek)

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 5:2

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 3:4 (podaljšek)

St. Louis Blues - Nashville Predators 3:2

Dallas Stars - Chicago Blackhawks 3:4 (kazenski streli)

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 6:1

(Anže Kopitar: 3 podaje v 17:38 minute za LA Kings)

Calgary Flames - Edmonton Oilers 3:2

Vancouver Canucks - San Jose Sharks 3:6

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 5:6 (kazenski streli)