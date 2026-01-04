Los Angeles po kazenskih strelih strl Minnesoto

Anže Kopitar je bil skupaj z Alexom Laferriereom podajalec pri uvodnem golu Adriana Kempeja po šestih minutah dvoboja. Dobri dve minuti zatem je izenačil Jake Middleton . Proti koncu druge tretjine je kralje v vodstvo popeljal Corey Perry , za goste pa izenačil Joel Eriksson Ek , oba zadetka sta padla v igri z igralcem več na ledu.

V zadnji tretjini so kralji še dvakrat povedli, a se je Minnesota obakrat znova vrnila. Za kralje sta bila natančna Quinton Byfield in Samuel Helenius , za Wild pa Brock Faber in Matt Boldy . Pri izvajanju kazenskih strelov sta bila za domačo zasedbo natančna Kempe in Brandt Clarke , za goste Boldy.

Enega izmed strelov je izvajal tudi Kopitar, a je 38-letnemu Hrušičanu strel ubranil vratar Jesper Wallstedt. Kopitar je tokrat na ledu preživel nekaj več kot 22 minut in s podajo prišel do 21 točke na 36 tekmah v tej sezoni. To je bila zanj 15 podaja ob šestih golih. Le še točko je oddaljen od 1300. točke v karieri v ligi NHL.

Kralji so s 17. zmago v sezoni zdaj pri 43 točkah in na petem mestu zelo izenačene pacifiške skupine. Na vrhu te je Edmonton s 46 točkami, pred Vegasom in Anaheimom, ki imata oba 45 točk. Ob Los Angelesu so pri 43 točkah še Seattle in San Jose, Calgary je pri 40. V razvrstitvi zahodne konference so Kings na osmem mestu, vodi Colorado (69) pred Minnesoto (58) in Dallasom (57).

Naslednjo tekmo bodo Kopitar in soigralci odigrali v noči na torek po slovenskem času, ko bodo v domači dvorani še enkrat gostili tekmece iz Minnesote.