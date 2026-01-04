Naslovnica
Los Angeles po kazenskih strelih strl Minnesoto

Los Angeles, 04. 01. 2026 07.22 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Hokejisti Los Angeles Kings

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL na domačem ledu po izvajanju kazenskih strelov premagali Minnesoto Wild s 5:4. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je vpisal asistenco pri prvem golu zasedbe iz mesta angelov za vodstvo 1:0 v uvodni tretjini.

Anže Kopitar je bil skupaj z Alexom Laferriereom podajalec pri uvodnem golu Adriana Kempeja po šestih minutah dvoboja. Dobri dve minuti zatem je izenačil Jake Middleton. Proti koncu druge tretjine je kralje v vodstvo popeljal Corey Perry, za goste pa izenačil Joel Eriksson Ek, oba zadetka sta padla v igri z igralcem več na ledu.

Preberi še Kralji leto 2026 začeli z domačim porazom

V zadnji tretjini so kralji še dvakrat povedli, a se je Minnesota obakrat znova vrnila. Za kralje sta bila natančna Quinton Byfield in Samuel Helenius, za Wild pa Brock Faber in Matt Boldy. Pri izvajanju kazenskih strelov sta bila za domačo zasedbo natančna Kempe in Brandt Clarke, za goste Boldy.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Enega izmed strelov je izvajal tudi Kopitar, a je 38-letnemu Hrušičanu strel ubranil vratar Jesper Wallstedt. Kopitar je tokrat na ledu preživel nekaj več kot 22 minut in s podajo prišel do 21 točke na 36 tekmah v tej sezoni. To je bila zanj 15 podaja ob šestih golih. Le še točko je oddaljen od 1300. točke v karieri v ligi NHL.

Kralji so s 17. zmago v sezoni zdaj pri 43 točkah in na petem mestu zelo izenačene pacifiške skupine. Na vrhu te je Edmonton s 46 točkami, pred Vegasom in Anaheimom, ki imata oba 45 točk. Ob Los Angelesu so pri 43 točkah še Seattle in San Jose, Calgary je pri 40. V razvrstitvi zahodne konference so Kings na osmem mestu, vodi Colorado (69) pred Minnesoto (58) in Dallasom (57).

Naslednjo tekmo bodo Kopitar in soigralci odigrali v noči na torek po slovenskem času, ko bodo v domači dvorani še enkrat gostili tekmece iz Minnesote.

hokej nhl los angeles kopitar

Olimpija proti Gradcu brezzoba v napadu: brez gola ni zmage

