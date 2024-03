Los Angeles po preobratu do visoke zmage nad New Jerseyjem

Prvi so v dvorani Crypto.com sicer po napaki in odbitem ploščku domačih igralcev že po 15 sekundah igre zadeli gostje preko Tima Meierja, nato pa so kralji povsem zagospodarili v domači dvorani. Anže Kopitar je bil podajalec pri zadetku Kevina Fiale z igralcem več - ta je zbral gol in dve podaji - za vodstvo kraljev s 4:1. To je bila obenem njegova 300. podaja ob golu z igralcem več v karieri, s čimer je postal 40. hokejist v zgodovini lige NHL, ki je dosegel za mejnik, prvi v dresu LA Kings. Med strelce se je vpisal še Alex Laferriere, vratar Cam Talbot je zaustavil 30 strelov, kralji pa so zmagali na osmi od zadnjih 12 tekem pod taktirko začasnega trenerja Jima Hillerja. "Očitno je, da zdaj igramo veliko bolje," je po tekmi menil Fiala: "Vmes smo imeli dva ali tri mesece padca v igri, po premoru za tekmo zvezd All-Star pa smo zaigrali bolje ... Igramo drug za drugega, spoštujemo se na ledu in to se zdaj res čuti."