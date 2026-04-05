Hokej

Los Angeles po zmagi na golijadi proti Torontu še upa na končnico

Los Angeles, 05. 04. 2026 07.47 pred 23 dnevi 3 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Los Angeles Kings

V ligi NHL potekajo odločilni boji za končnico letošnjega elitnega hokejskega prvenstva. V boju za končnico ostajajo tudi Anže Kopitar in Los Angeles Kings. Kralji so na domačem ledu z izidom kar 7:6 po podaljšku premagali že odpisani Toronto Maple Leafs. Odločilni gol je v tretji minuti podaljška prispeval Quinton Byfield.

Kralji so v tej sezoni odigrali 31. tekmo v podaljšku, s čimer so postavili nov rekord v ligi NHL po številu odigranih tekem v podaljšku v eni sezoni. Pred tem so že postavili rekord v številu porazov v podaljšku ali v kazenskih strelih v sezoni (19). Slovenski as, kapetan kraljev Anže Kopitar, ki nastopa v svoji zadnji sezoni v karieri, je odigral nekaj več kot 21 minut, a se v tem času ni vpisal med strelce ali podajalce.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Kralji se srdito borijo za mesto v končnici. Do konca rednega dela sezone jih čaka še šest tekem. Zasedba iz Los Angelesa je zbrala 81 točk in so trenutno na devetem mestu, le mesto za osmerico, ki se bo v zahodni konferenci pomerila v končnici. Prav toliko točk kot Los Angeles, 81, ima na osmem mestu razpredelnice ekipa Nashville Predators. Na tekmi proti že odpisanemu Toronto je bilo možno spremljati kar 13 golov. Junak tekme je bil Quinton Byfield, ki je dosegel tudi gol v podaljšku proti Torontu 13. novembra, ko je kraljem zagotovil zmago s 4:3.

Podajalca pri odločilnem zadetku sta bila Rus Artemi Panarin z vzdevkom Kruh oziroma Bread in Adrian Kempe. "V tej igri 3 na 2 sta bila on in 'Bread' povezana," je dejal napadalec Los Angelesa Kempe, ki je s štirimi točkami izenačil svoj osebni rekord. "Poskušal sem najti enega od njiju, nato pa je 'Bread' odlično asistiral. Ampak 'Q' je za nas igral res, res dobro in to bomo od njega še potrebovali."

Adrian Kempe
Adrian Kempe
FOTO: AP

Kempe je dosegel dva gola in dve podaji ter ima šest golov v nizu štirih tekem za Kings. Panarin je dosegel gol in dve podaji, Darcy Kuemper pa je imel 14 obramb. "To je bila res čudna tekma," je dejal trener Los Angelesa D.J. Smith. "Ustvarili smo ogromno, a je bilo veliko tudi napačnih odločitev. Veste, vodili smo s 6:4, preprosto smo sprejeli nekaj slabih odločitev s ploščkom. Ampak zmagali smo, vzeli smo dve točki in preprosto vrgli slabo stran ter šli naprej."

Los Angeles ima dve točki prednosti pred San Jose Sharks v boju za mesto v končnici in boje za Stanleyjev pokala v zahodni konferenci. Predators in Sharks so igrali v San Joseju, zmagala je ekipa iz Nashvilla s 6:3. "To je najpomembneje, osvojiti dve točki," je dejal Kempe. "Ni pomembno, kakšen je bil rezultat ali kako smo igrali." Kempe je dvakrat na tekmi poskrbel za izenačenje, najprej na 2:2 v drugi in nato na 4:4 v tretji tretjini.

John Tavares
John Tavares
FOTO: AP

Matthew Knies je dosegel dva gola in podajo, John Tavares je dosegel gol in dve podaji, Joseph Woll pa je za gostujoče javorove liste ubranil 33 strelov. Toronto je v prvi tretjini povedel z 2:0. Kempe je v zadnjih petih tekmah dosegel 10 točk (šest golov, štiri podaje). "Igram z res dobrimi igralci in samo poskušam se odpreti in opravljati svoje delo, ne da bi preveč razmišljal o tem," je dejal Kempe. "Ampak očitno so to ključne tekme, ki jih moramo igrati, zato sem seveda vesel, da lahko prispevam in naredim svoj del."

Izidi:
New York Rangers - Detroit Red Wings 4:1

Ottawa Senators - Minnesota Wild 1:4

Dallas Stars - Colorado Avalanche 0:2

Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3:1

Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 9:4

New Jersey Devils - Montreal Canadiens 3:4 (kazenski streli)

Washington Capitals - Buffalo Sabres 6:2

Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:3

Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 1:2

Vancouver Canucks - Utah Mammoth 4:7

Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 7:6 (podaljšek)
(Anže Kopitar odigral 21:13 minute za LA Kings)

Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 1:5

Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:5

San Jose Sharks - Nashville Predators 3:6

Seattle Kraken - Chicago Blackhawks 2:4

KOMENTARJI1

Lopov975
05. 04. 2026 09.24
to pa je cirkus od ekipe
