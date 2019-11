Los Angeles poražen v Torontu

"Nekateri ljudje bi temu rekli grda zmaga. Jaz mislim, da je bila čudovita. Moramo ugotoviti, kdo smo kot ekipa. Težja kot je tekma, boljši smo," je po tekmi menil trener TorontaMike Babcock, ki se je razveselil povratka kapetana Johna Tavaresav ekipo po sedmih tekmah odsotnosti zaradi zlomljenega prsta. "Ni bil slab. Malo je zarjavel, a bo hitro v ritmu," je dejal Babcock. Manj veselja je bilo v taboru kraljev. Ob petih zmagah in 10 porazih so na zadnjem mestu zahodne konference, v celotni ligi sta slabši ekipi le Detroit in Ottawa. S slednjo se bodo kralji pomerili v četrtek ponoči. "Nihče ne izgublja rad. Edini ljudje, ki lahko kaj naredijo, smo mi sami. Moramo garati naprej," je razmišljal vratar Los Angelesa Jonathan Quick, ki je ubranil 20 strelov tekmecev. New York Islanders so zmagali desetič v nizu, njihova "zadnja žrtev" je bila Ottawa. Tekma se je končala s 4 : 1, pri otočanih so zadeli štirje različni igralci. Ceasey Cizikas in Cal Clutterbucksta zbrala gol in podajo,Cole Bardreauje dosegel prvi gol v ligi NHL, gola se je veselil še Josh Bailey. Vegas Golden Knights so z 2 : 1 premagali Columbus Blue Jackets. Oba gole za zalete viteze je dalReilly Smith. Njegov soigralec Marc Andre Fleury je ubranil 29 strelov. Columbus je brez zmage na zadnjih petih tekmah.

Dva gola je zabil tudi Victor Mete, njegov Montreal pa je premagal Boston Bruins s 5 : 4. Dallas Stars je s 4 : 1 strl Colorado Avalanche, dvakrat je bil natančen Radek Faksa. Enak strelski dosežek je uspel tudi Matthewu Tkachuku, ki je prispeval dva gola ob zmagi po podaljšku njegovega Calgaryja s 4 : 3 proti Arizoni Coyotes. St. Louis je po podaljšku z 2 : 1 premagal Vancouver, New Jersey po kazenskih strelih z 2 : 1 Winnipeg. Philadelphia je bila s 4 : 1 boljša od Caroline, Minnesota s 4 : 2 od Anaheima, San Jose pa z enakim izidom od Chicaga.



Izidi:

New York Islanders - Ottawa Senators 4:1

Philadelphia Flyers- Carolina Hurricanes 4:1

Columbus Blue Jackets - Vegas Golden Knights 1:2

Montreal Canadiens - Boston Bruins 5:4

Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 3:1

Winnipeg Jets - New Jersey Devils 1:2 (kazenski streli)

Dallas Stars- Colorado Avalanche 4:1

Calgary Flames - Arizona Coyotes 4:3 (podaljšek)

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 1:2 (podaljšek)

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 2:4

San Jose Sharks- Chicago Blackhawks 4:2