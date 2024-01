Los Angeles praznih rok tudi iz prestolnice

Sicer pa je pri prestolnikih tokrat blestel četrti napad. Nicolas Aube-Kubel je zbral gol in dve podaji, Nic Dowd gol in podajo, Beck Malenstyn pa je k zmagi dodal podajo. Med strelce za Washington, ki je zmagal prvič po dveh zaporednih porazih, se je vpisal še Dylan Strome. "Četrti napad je bil danes neverjeten vso tekmo, zato kapo dol. Nocoj je imel čas na ledu in zaslužil si ga je. Ne samo, da so fantje dosegli gole, dobili so tudi priložnosti," je po zmagi dejal Strome in dodal v podobnem tonu: "Bili so odlični v obrambi in premalo je dobrih stvari, ki bi jih lahko povedali o njih. So res dobra linija in težko je igrati proti njim."