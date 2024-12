Los Angeles prepričljiv na gostovanju v kanadski prestolnici

Hokejisti Los Angeles Kings so v profesionalni ligi NHL prvič v sezoni nanizali tri zmage. Njihova tretja zaporedna žrtev je bila Ottawa, ki je v Los Angelesu klonila z 2:5. Slovenski as Anže Kopitar je k zmagi prispeval gol in podajo, isto velja še za Kevina Fialo in Trevorja Moora.