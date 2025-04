Los Angeles še naprej 'silovit', Kuemper petič ohranil mrežo nedotaknjeno

Kopitar se sicer tokrat ni vpisal v strelsko statistiko, prav tako na svojem računu ni imel asistence. Zato pa se je izkazal Kevin Fiala , ki je dosegel svoj 30. gol v sezoni, Darcy Kuemper pa je zbral 27 obramb. Petič v sezoni ni dovolil niti enega gola na tekmi. Za kralje sta zadela tudi Andrej Kuzmenko in Trevor Lewis . Ekipa iz Los Angelesa je tako pri že 97 točkah na 76 tekmah, do konca rednega dela pa kralje čaka le še šest tekem.

Za Anžetom Kopitarjem je še en uspešen večer. Z Los Angeles Kings je v hokejski ligi NHL prišel do nove zmage. Na domačem ledu dvorane Crypto.com je dosegel pomembno zmago proti neposrednemu tekmecu Edmonton Oilers. Naftarji so padli z izidom 3:0 za četrto zaporedno zmago Kings. Kralji so uradno potrdili končnico.

Zlati vitezi iz Las Vegasa, ki so s 3:2 premagali Calgary, so pri 100 točkah. Kopitarjev Los Angeles zaostaja za tri točke, Edmonton ima po novem na tretjem mestu štiri točke manj od kraljev.

Kralji v razvrstitvi zahodne konference zasedajo peto mesto. Ob kraljih so v končnici v zahodnem delu lige NHL že Winnipeg, Dallas, Vegas in Colorado. V vzhodni konferenci pa so si prvi krog končnice zagotovili Washington, Toronto, Carolina in Tampa Bay.

Izidi:

New Jersey Devils - New York Rangers 4:0

Ottawa Senators - Florida Panthers 3:0

Dallas Stars - Pittsburgh Penguins 3:5

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 6:2

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 3:0

(Anže Kopitar je odigral 18:59 minute za La Kings)

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 5:1

Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 3:2 (kazenski streli)

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 5:0

Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 3:2

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 5:4

Utah Hockey Club - Winnipeg Jets 4:1

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 2:3 (podaljšek)

San Jose Sharks - Seattle Kraken 1:5