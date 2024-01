Los Angeles sklonjene glave iz Dallasa

Dallas, ki je četrti v zahodni konferenci, je že v prvi tretjini dosegel dva zadetka prek Roopeja Hintza in Jevgenija Dadonova, v drugi je na 1:2 zmanjšal zaostanek Drew Doughty, v zadnji tretjini pa so za zanesljivo domačo zmago poskrbeli Wyatt Johnston, ki je tako kot Hintz in Dadonov dodal še podajo, Joe Pavelski in Sam Steel. Za Doughtyja je bil to 150. zadetek v dresu kraljev, kar ga med branilci uvršča na drugo mesto v zgodovini kluba, s 161 je na prvem mestu Rob Blake. A tokrat je bil njegov gol premalo za kaj več kot visok poraz.

"Poudarjamo pokrivanje in obrambo, ampak moramo tudi zadevati. Ko ne izkoristiš priložnosti, je pač težko zmagati," je dejal trener Los Angelesa Todd McLellan in dodal, da niti igranje dveh tekem v dveh dneh ne more biti izgovor za poraz. Los Angeles, ki zaseda šesto mesto na zahodu, zdaj čaka niz štirih domačih tekem, ki ga bodo začeli v noči na petek proti Nashville Predators.