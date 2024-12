Los Angeles slavil šestič zapored, nova točka Kopitarja

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so na gostovanju pri New York Islandersih prišli do šeste zaporedne zmage v ligi NHL. Kralji, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so Otočane premagali s 3:1. Kapetan, ki je igral že svojo 1401. tekmo v dresu Kings, se je spet izkazal s podajo. Hrušičan je to sezono zbral 32 točk (od tega devet golov) in je najboljši strelec v ekipi Kraljev. Proti Otočanom je v zbir dodal novo podajo.