Los Angeles v Chicagu doživel tretji zaporedni poraz

Pri gostiteljih, ki so z zmago nad kralji prekinili črn niz štirih zaporednih porazov, se je najbolj izkazal Dylan Strome z dvema goloma in podajo, po enkrat so se med strelce vpisali šeAlex DeBrincat, David Kampfin Drake Caggiula. Domači vratarRobin Lehner je zbral 38 obramb. Edini zadetek za goste iz Kalifornije je dosegelSean Walker v začetku zadnje tretjine, vratarJack Campbellpa je zaustavil 21 strelov. Gosti so sicer v zadnji tretjini strelsko povsem nadigrali gostitelje s 16:6, a je bil domači vratar Lehner odlično razpoložen. Kralji se tako v domači Staples Center z gostovanja vračajo z eno zmago in s tremi zaporednimi porazi; večer pred gostovanjem v Chicagu so prav tako z 1:5 klonili proti Minnesoti. Novi trener Todd McLellan je že napovedal, da bo moštvo nekaj hokejistov napotilo v nižjo ligo AHL k Ontariu. "To gostovanje nam je pokazalo, da nekateri igralci še ne zmorejo nastopati v ligi NHL. Zato je napočil čas za spremembe," je dejal McLellan in dodal: "Nekateri veterani v ekipi morajo izboljšati svojo igro, nekateri dobijo precej časa na ledu, pa nimajo učinka."

Zdaj se kralji vračajo domov v Los Angeles, kjer bodo v sredo zvečer gostili Vancouver.



Izidi:

Edmonton Oilers - Florida Panthers 2:6

Detroit Red Wings -St. Louis Blues 4:5 (podaljšek)

Chicago Blackhawks- Los Angeles Kings 5:1

(Anže Kopitar brez točke za LA Kings)

Ottawa Senators - San Jose Sharks 5:2

New York Islanders - Philadelphia Flyers 5:3

New York Rangers - Boston Bruins 4:7

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 5:2