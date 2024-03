Los Angeles povedel, a izgubil po podaljšku

Kralji so sredi prve tretjine prek Trevorja Moora povedli, kanadska zasedba pa je izenačila v drugi po golu Eliasa Petterssona, njegovem 30. v sezoni. Sklepna tretjina se je končala brez golov, po minuti in 36 sekundah podaljška pa je 40. zmago v sezoni Vancouvru zagotovil J. T. Miller. Canucks so zdaj skupno druga najboljša ekipa lige s 87 točkami, toliko točk ima tudi tretji Boston, na zahodu pa vodijo z dvema točkama naskoka pred Dallasom. Kralji (73 točk) so na šestem mestu zahodne konference, po točkah so izenačeni še z Vegas Golden Knights in Nashville Predators. V pacifiški skupini so na tretjem mestu.

Trenutno najboljša ekipa lige Florida Panthers je na gostovanju pri New Jersey Devils slavila s 5:3 in ostala na vrhu lestvice NHL s 43 zmagami oziroma z 90 točkami. Je tudi prva ekipa v sezoni, ki je dosegla ta točkovni mejnik. Nick Cousins je dosegel dva zadetka, Matthew Tkachuk pa vpisal tri podaje za panterje, ki so slavili šestič zaporedoma. Od 22. januarja naprej je sicer zelo vroča Florida slavila 16-krat in zgolj dvakrat izgubila. Pri New Jerseyju je gol in podajo vpisal Jack Hughes, medtem ko je Jesper Bratt dvakrat podal. Devils so izgubili tretjič v nizu in četrtič na zadnjih petih tekmah.