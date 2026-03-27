Los Angeles v Vancouvru končal niz štirih porazov

Darcy Kuemper je tretjič v tej sezoni in 39. v NHL na tekmah svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Trevor Moore in Quintin Byfield sta za Kings dosegla vsak po gol in podajo, Mikey Anderson je prispeval dve podaji. Kevin Lankinen je za domače zbral 34 obramb, Canucks, ki so izgubili polovico tekem na zadnjih osmih domačih dvobojih in v celoti 14 od 17 zadnjih srečanj, so bili že v nedeljo izločeni iz boja za končnico. Scott Laughton je gostom prinesel vodstvo ob igralcu več na ledu dve minuti in pol pred koncem prve tretjine. Moore je sredi druge minute druge tretjine povišal na 2:0.