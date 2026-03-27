Hokej

Los Angeles v Vancouvru končal niz štirih porazov

Vancouver, 27. 03. 2026 07.21 pred 4 minutami 2 min branja 0

M.J. STA
Los Angeles Kings

Vratar Darcy Kuemper je zbral 19 obramb za Los Angeles Kings, ki so v v severnoameriški hokejski ligi NHL v Vancouvru s 4:0 premagali Canuccks ter končali niz štirih porazov. Anže Kopitar v 19. minutah na ledu ni sodeloval pri nobenem od zadetkov zmagovitih gostov.

Darcy Kuemper je tretjič v tej sezoni in 39. v NHL na tekmah svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Trevor Moore in Quintin Byfield sta za Kings dosegla vsak po gol in podajo, Mikey Anderson je prispeval dve podaji. Kevin Lankinen je za domače zbral 34 obramb, Canucks, ki so izgubili polovico tekem na zadnjih osmih domačih dvobojih in v celoti 14 od 17 zadnjih srečanj, so bili že v nedeljo izločeni iz boja za končnico. Scott Laughton je gostom prinesel vodstvo ob igralcu več na ledu dve minuti in pol pred koncem prve tretjine. Moore je sredi druge minute druge tretjine povišal na 2:0.

Drew Doughty in Darcy Kuemper
Artemi Panarin je z udarcem z zadnjega dela levega kroga povišal vodstvo 38 sekund pred koncem drugega dela, ko je Adrian Kempe prisilil napadalca Vancouvra Jakea DeBruska, da je v nevtralni coni izgubil plošček. Panarin ga pobral, drsal in prehitel Lankinena, ki mu ni uspelo zaustaviti protinapada.

Kralji so v prvih dveh tretjinah prekosili Canucks z 32:12 v strelih. Byfield je nato poslal še plošček v prazno mrežo dve minuti in pol pred koncem srečanja ter postavi končni izid 4:0.

Izidi:
Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:1

Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 3:4 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken 3:4 (podaljšek)

Florida Panthers - Minnesota Wild 2:3

New York Islanders - Dallas Stars 2:1

Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 5:1

St. Louis Blues - San Jose Sharks 2:1 (podaljšek)

Nashville Predators - New Jersey Devils 2:4

Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 2:3

Utah Mammoth - Washington Capitals 4:7

Calgary Flames - Anaheim Ducks 2:3 (podaljšek)

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 3:4 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 0:4

Boston Bruins presenetili Buffalo

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
