Los Angeles, z izdatno pomočjo Kopitarja, do zmage v podaljšku

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings, ki jih v zadnjem obdobju ni spremljal pozitiven rezultat, so na domači tekmi rednega dela lige NHL gostili St. Louis Blues. Kralji so po ogorčenem boju prišli do zmage v podaljšku (2:1). Pot do dragocenega uspeha kraljev, ki so končali niz petih porazov, je z golom v uvodni tretjini tlakoval tudi kapetan Anže Kopitar.