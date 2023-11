Los Angeles slavil na gostovanju pri prvakih, Kopitar za zgodovino

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so zelo dobro startali v novo sezono lige NHL. Krona dosedanjih dbrih nastopov in tudi rezultatov pa je zmaga na gostovanju pri aktualnih prvakih lige. Kralji so proti domači ekipi Vegas Golden Knights slavili s 4:1. Slovenski hokejist Anže Kopitar se je popisal pod zadnji gol gostov, podelil pa je tudi asistenco za prvega. To je bil njegov jubilejni 400 NHL gol kariere, s čimer je postal četrti član kraljev, ki mu je uspel takšen podvig. Hrušičan je sicer v dosedanjem delu sezone zbral enajst točk. Zabil je šest golov in dodal pet asistenc.

Anže Kopitar je 12 sekund pred koncem tekme v T-Mobile Areni v Las Vegasu dosegel svoj 400. gol v ligi NHL, kar je v zgodovini kalifornijskega kluba doslej uspelo le Lucu Robitaillu (557), Marcelu Dionneju (550) in Daveu Taylorju (431). Hrušičan je igral 19:25 minute in bil podajalec pri prvem golu kalifornijske ekipe, ki ga je dosegel Šved Adrian Kempe. V nadaljevanju so kralji dosegli še dva gola z igralcem več na ledu, med strelce sta se vpisala Trevor Moore in Pierre-Luc Dubois.

Pri zmagovalcih iz Kalifornije je blestel tudi kanadski vratar Cam Talbot, ki je zaustavil 37 strelov domačih igralcev, "kapituliral" je le v 55. minuti po strelu Šveda Williama Karlssona. Kalifornijska ekipa je dosegla sedmo zmago v nizu v gosteh, na zadnjih sedmih tekmah pa že šesto zmago. Trenutno je z 18 točkami na visokem tretjem mestu v zahodni konferenci, pred njimi so le hokejisti iz Las Vegasa s 23 in Vancouvra z 19 točkami. Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo igrali v noči na petek, ko bodo doma gostili Pittsburgh Penguins, ki so z desetimi točkami na dnu razpredelnice v vzhodni konferenci. Izidi, liga NHL, redni del:

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

(Anže Kopitar: gol in podaja v 19:35 minute za LA Kings) Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 3:6 Washington Capitals - Florida Panthers 3:4 (podaljšek)