Hokej

Los Angelesu grozi 'metla', Kopitar in druščina zaostajajo z 0:3 v zmagah

Los Angeles, 24. 04. 2026 07.18

M.J. STA
Kopitar Landeskog in Grubauer

Los Angeles Kings so v uvodnem krogu končnice hokejske lige NHL izgubili domačo tekmo s Colorado Avalanche z 2:4 in v boju za polfinale zahodne konference zaostajajo že z 0:3 v zmagah.

Za popoln preobrat kralji z odhajajočim kapetanom Anžetom Kopitarjem, ta za Los Angeles igra že 20. sezono, potrebujejo pravi mali čudež, da dobijo serijo na štiri zmage. V vsej zgodovini lige je doslej le štirim ekipam uspelo nadoknaditi takšen zaostanek. Naslednja tekma bo v nedeljo pozno zvečer (22.30) po slovenskem času prav tako v Los Angelesu.

Tekmo v mestu angelov so bolje odprli gostje iz Kolorada, ko je Gabriel Landeskog že v šesti minuti zadel za vodstvo. Trevor Moore je v 26. minuti izenačil, a še pred zadnjo menjavo strani je na nasprotni strani spet zabil Cale Makar.

Nathan MacKinnon
Gostiteljem je šlo resno za nohte v 48. minuti, ko je Artturi Lehkonen ob igralcu manj na ledu povišal na 3:1, a je Adrian Kempe štiri minute in tri sekunde pred zadnjim piskom sirene vrnil upanje, ko je zadel ob številčni prednosti na ledu. Lovljenje podaljška z menjavo šestega hokejista na ledeni ploskvi pa ni prineslo preobrata, saj je Brock Nelson 138 sekund pred koncem zadel prazno mrežo za 4:2 in pomembno zmago.

Na vzhodu so Carolina Hurricanes slavili tudi v Kanadi pri Ottawa Senators z 2:1 in so od napredovanja oddaljeni le še eno zmago. Buffalo Sabres pa so se veselili pri Boston Bruins s 3:1 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1.

Junaka tekme v Ottawi sta bila Logan Stankoven in Jackson Blake, ki sta zadela za goste, za Kanadčane je v 27. minut izenačil Drake Batherson, a so gostje iz Karoline potrebovali vsega minuto in 23 sekund za novo vodstvo, s katerim so le še korak od nadaljevanja.

Buffalo je tekmo odločil v drugi polovici. Vse do 31. minute, ko je zadel Bowen Byram, so vodili Bostončani, ki jih je v vodstvo povedel Tanner Jeannot. Le minuto pred izenačenjem je Viktor Arvidsson zapravil kazenski strel in priložnost za 2:0. V zadnjem delu je bil odločilen zadetek Alexa Tucha v uvodu 45. minute. Menjavo vratarja s šestim igralcem na ledu pa je za končnih 3:1 84 sekund pred koncem izkoristil Noah Ostlund.

Izidi, končnica, 1. krog:
- vzhodna konferenca:
Boston Bruins - Buffalo Sabres 1:3

- Buffalo vodi z 2:1 v zmagah;

Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 1:2
- Carolina vodi s 3:0 v zmagah;

- zahodna konferenca:
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 2:4

(Anže Kopitar: odigral 17:32 minute za LA)

- Colorado vodi s 3:0 v zmagah.

