Los Angelesu grozi 'metla', Kopitar in druščina zaostajajo z 0:3 v zmagah

Za popoln preobrat kralji z odhajajočim kapetanom Anžetom Kopitarjem, ta za Los Angeles igra že 20. sezono, potrebujejo pravi mali čudež, da dobijo serijo na štiri zmage. V vsej zgodovini lige je doslej le štirim ekipam uspelo nadoknaditi takšen zaostanek. Naslednja tekma bo v nedeljo pozno zvečer (22.30) po slovenskem času prav tako v Los Angelesu. Tekmo v mestu angelov so bolje odprli gostje iz Kolorada, ko je Gabriel Landeskog že v šesti minuti zadel za vodstvo. Trevor Moore je v 26. minuti izenačil, a še pred zadnjo menjavo strani je na nasprotni strani spet zabil Cale Makar.

Gostiteljem je šlo resno za nohte v 48. minuti, ko je Artturi Lehkonen ob igralcu manj na ledu povišal na 3:1, a je Adrian Kempe štiri minute in tri sekunde pred zadnjim piskom sirene vrnil upanje, ko je zadel ob številčni prednosti na ledu. Lovljenje podaljška z menjavo šestega hokejista na ledeni ploskvi pa ni prineslo preobrata, saj je Brock Nelson 138 sekund pred koncem zadel prazno mrežo za 4:2 in pomembno zmago. Na vzhodu so Carolina Hurricanes slavili tudi v Kanadi pri Ottawa Senators z 2:1 in so od napredovanja oddaljeni le še eno zmago. Buffalo Sabres pa so se veselili pri Boston Bruins s 3:1 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. Junaka tekme v Ottawi sta bila Logan Stankoven in Jackson Blake, ki sta zadela za goste, za Kanadčane je v 27. minut izenačil Drake Batherson, a so gostje iz Karoline potrebovali vsega minuto in 23 sekund za novo vodstvo, s katerim so le še korak od nadaljevanja.