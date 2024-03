Los Angelesu uvod, zaključek pa v znaku Edmontona

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL izgubili v Edmontonu, kjer so Oilers zmagali s 4:2. Kapetan gostov Anže Kopitar je v 20 minutah in šestih sekundah na ledu dosegel točko za podajo Alexu Laferrieru v osmi minuti drugega dela za drugo vodstvo Kings, ko so povedi z 2:1. To je bila Kopitarjeva 30. asistenca v sezoni. Zaključek tekme je nato pripadal igralcem Edmontona. Ob koncu 16. minute je izenačil nemški napadalec Leon Draisaitl.

V zadnji tretjini sta bila uspešna še Evan Bouchard, ki mu je v drugi minuti tega dela podal Draisaitl, in Ryan Nugent-Hopkins. Ta je tri minute in pol pred koncem poslal odbiti plošček v mrežo vratarja Davida Ritticha in postavil končni izid. Vratar kraljev je zbral 27 obramb. V prvi tretjini je Trevor Moore v sedmi minuti Los Angeles povedel v vodstvo, na 1:1 je 24 sekund pred odhodom na odmor izenačil Zach Hyman. Edmonton je sedaj tretji v pacifiški skupini ter dve točki in mesto pred Kings, ob eni odigrani tekmi manj. Na vrhu razpredelnice so hokejisti Vancouvra z 82 točkami. Kralji ostajajo v Kanadi. Naslednja tekma jih čaka proti Calgaryju, ki na lestvici pacifiške skupine zaseda peto mesto, s sedmimi točkami manj od kraljev. Redni del sezone v ligi NHL se bo sklenil 18. aprila. Kralje v naslednjih sedmih tednih čaka še 25 tekem.

Po koncu tekme v Edmontonu je pred mikrofone novinarjev stopil Kopitar, ki je obžaloval, da niso izkoristili priložnosti, ko so imeli moštveno premoč na ledu. "Če bi, ko smo vodili 2:1, zadeli še en gol, bi to pomenilo veliko razliko, a tega gola nismo mogli zadeti. Nismo bili tako ustvarjalni v napadu, kot smo si želeli, in premalo časa smo preživeli v njihovi coni." Anže Kopitar je prepričan, da bi lahko bili boljši pri oviranju najboljših napadalcev Edmontona. "Omejite čas, ko imajo plošček, in omejite njihov prostor. Zelo redko jih boste zaprli, vendar se morate potruditi in jih zadržati po najboljših močeh. Večinoma nam je to uspelo, a kot sem rekel, v ključnih trenutkih tekme nam to ni uspelo. Rezultat je bil tam, na dosegu."

Slovenski as je v svoji že 18. zaporedni sezoni v ligi NHL dosegel vsaj 30 asistenc. S takšnim nizom podaj je najboljši član franšize iz Los Angelesa v zgodovini. Na večni lestvici najboljših podajalcev v ligi NHL pa je Kopitar na 14. mestu, ko je v vsaki od svojih 18 sezon dosegel vsaj 30 asistenc. To je bila Kopitarjeva 354. karierna asistenca na tekmah v gosteh in 27. v karieri proti Edmontonu. S tem dosežkom se je izenačil z Berniejem Nichollsom, kar je drugo največje število podaj proti Oilersom v zgodovini franšize, zaostaja le za Davom Taylorjem (29). Kopitar je igral na svoji 1349. tekmi v karieri in se tako izenačil s Kirkom Mullerjem na 55. mestu v zgodovini lige.

Odmeva zmaga Seattle Kraken, ki so po kazenskih strelih na domačem ledu s 4:3 odpravili vodilno ekipo vzhodne konference Boston Bruins. Kailer Yamamoto je dosegel edini gol po koncu rednega dela. Član Bostona David Pastrnak je v rednem delu dosegel dva gola, a proti domačemu vratarju Philippu Grubauerju ni bil uspešen pri izvajanju kazenskega strela. Hokejisti Washington Capitals so s 6:3 ugnali Ottawo Senators. Vodilna ekipa centralne skupine Dallas Stars pa je po podaljšku doživela poraz proti gostom iz New Yorka Islanders, ki so slavili s 3:2. Tekmo je odločil član otočanov Bo Horvat v tretji minuti podaljška. Izidi:

Washington Capitals - Ottawa Senators 6:3 Dallas Stars - New York Islanders 2:3 (podaljšek) Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4:2

(Anže Kopitar prispeval asistenco za LA Kings ter dvakrat streljal v okvir vrat v 20:06 minutah igre) Seattle Kraken - Boston Bruins 4:3 (kazenski streli)