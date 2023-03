Los Angelesu zgolj točka na domačem ledu

Vancouver je bil že od začetka tekme podjetnejši. Kanadski gostje so povedli v 11. minuti, ko je bil uspešen Brock Boeser. Domači so pet minut kasneje dosegli izenačenje, ko je v polno zadel Alexander Edler. V drugi tretjini je Carl Grundstrom poskrbel za prvo vodstvo za domače z 2:1. A je v tretji tretji Elias Pettersson ob moštveni premoči zadel za izenačenje. Po podaljšku brez golov so o zmagovalcu odločili kazenski streli.

Thatcher Demko, ki je zbral 38 obramb za Canucks, ni dopustil zadetka, zato pa sta zadela oba gostujoča izvajalca kazenskih strelov Andrej Kuzmenko in J.T. Miller. Kralji bodo do konca rednega dela sezone odigrali še 12 obračunov. Naslednji jih čaka v noči na torek, ko bodo gostili Calgary Flames, ki je po podaljšku s 5:6 izgubil proti Dallas Stars. "To tekmo je težko opisati," je dejal trener kraljev Todd McLellan. "Mislim, da bi lahko to igro odigrali znova in vsekakor imeli možnosti za uspeh. Skušali smo zmagati, ampak nam nocoj preprosto ni šlo."

Evander Kane je v soboto v Climate Pledge Areni v Seattlu dosegel tri zadetke za Edmonton Oilers, ki so s 6:4 premagali Seattle Kraken. To je bil Kanov šesti hat-trick v ligi NHL v redni sezoni in drugi v sezoni 2022/23. Pred tem je tri zadetke dosegel za zmago s 7:4 proti Nashville Predators v Edmontonu 1. novembra. "Očitno je lepo pomagati in prispevati k pomembni zmagi," je dejal Kane, ki je zadel ob vsakem od svojih treh strelov na gol. "Velike točke ob tako tesni razvrstitvi v diviziji. Samo poskušam priti v ritem pred končnico, nocojšnja igra zagotovo pomaga." Connor McDavid je dosegel gol in dve podaji, Zach Hyman je dosegel gol in podajo, Leon Draisaitl pa tri podaje za Oilers. Stuart Skinner je zbral 33 obramb.