Los Angeles še naprej z rušilno močjo, Kopitar vnovič blestel

Anže Kopitar , ki je v sezoni pri 10 golih in 14 podajah, je podal pri prvih treh zadetkih, ki sta jih v prvi in drugi tretjini dosegla Drew Doughty ter Quinton Byfield (dva). V zadnji tretjini je končni izid postavil Trevor Moore. Zmaga kraljev v Montrealu je tudi pomenila 11. zaporedno zmago v gosteh v začetku sezone, kar je rekord v ligi NHL. Do absolutnega rekorda po številu zaporednih gostujočih zmag v katerem koli delu sezone pa jim manjka še ena. Tega lahko izenačijo v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri New York Islanders. "Trudiš se, da ko si na ledu, dobiš tekmo. Doslej je šlo dobro, skušali bomo še naprej ostati na tem valu. Ampak vsaki tekmi sledi nova. Ne gre za gledanje preveč v prihodnost, treba je iti korak za korakom in graditi igro," je o nizu zmag v gosteh za lakingsinsider.com povedal Kopitar.

Poudaril je, da igra sicer tokrat ni bila na želeni ravni, a da je Cam Talbot imel nekaj ključnih obramb, obenem pa so dosegli pravočasno dva zadetka, ki sta nato umirila položaj. "Montreal ima dobro, tehnično podkovano ekipo, ampak danes smo dobro igrali z igralcem manj, obenem dosegli še zadetek ob igralcu več, tako da je vse šlo v pravo smer. Seveda igra ni bila za najvišjo oceno, ampak včasih moraš do zmage tudi brez svoje najboljše igre," je dodal Kopitar.

Dve točki več kot Los Angeles imajo Boston Bruins v vzhodni konferenci, ki pa so tokrat izgubili doma proti Buffalu z 1:3, Vancouver Canucks, ki imajo v zahodni konferenci ob štirih tekmah več toliko točk kot kralji, pa so z 2:0 odpravili Minnesoto Wild.

Los Angeles je drugi v zahodni konferenci, a z najboljšim razmerjem zmag in porazov, pred njim so le Vegas Golden Knights, ki tokrat niso igrali, imajo pa štiri točke več ob štirih tekmah več.

Strelsko najboljši večer je imel center New York Islanders Matthew Barzal, ki je k zmagi s 7:3 proti Columbus Blue Jackets prispeval po dva gola in podaji. Na lestvici strelcev sicer vodi Nikita Kučerov iz Tampa Bay Lightninga s 44 točkami (17 golov, 27 podaj). Tampa je ponoči brez Rusovega učinka izgubila v gosteh pri Nashville Predators z 1:5.

Na drugih tekmah so Detroit Red Wings po podaljšku s 5:6 izgubili proti San Jose Sharks, Ottawa je s 3:4 priznala premoč Toronto Maple Leafs, Washington Capitals so po kazenskih strelih klonili pred Dallas Stars s 4:5, Chicago Blackhawks pa so z 1:0 odpravili Anaheim Ducks.

Arizona Coyotes so z 1:4 izgubili proti Philadelphia Flyers, Calgary Flames so s 3:2 premagali Carolina Hurricanes, Winnipeg Jets v gosteh s 4:2 Colorado Avalanche, New Jersey Devils pa prav tako v gosteh z 2:1 Seattle Kraken.

Izidi:

Boston Bruins - Buffalo Sabres 1:3

Detroit Red Wings - San Jose Sharks 5:6 (podaljšek)

Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 0:4

(Anže Kopitar 3 podaje za Kings)

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 3:4

New York Islanders - Columbus Blue Jackets 7:3

Washington Capitals - Dallas Stars 4:5 (kazenski streli)

Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 5:1

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 1:0

Arizona Coyotes - Philadelphia Flyers 1:4

Calgary Flames - Carolina Hurricanes 3:2

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 2:4

Vancouver Canucks - Minnesota Wild 2:0

Seattle Kraken - New Jersey Devils 1:2